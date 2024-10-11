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علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تعلن فتح باب التبرع لحملة «الإمارات معك يا لبنان»

«الشارقة الخيرية» تعلن فتح باب التبرع لحملة «الإمارات معك يا لبنان»
11 أكتوبر 2024 15:55

 
أعلنت جمعية الشارقة الخيرية فتح باب التبرع لحملة «الإمارات معك يا لبنان»، في إطار آلية العمل التي أطلقتها إمارة الشارقة لدعم الحملة. وتتيح جمعية الشارقة الخيرية التطوع للمشاركة في تعبئة حزم الإغاثة، المقرر القيام بها السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر، بمركز إكسبو الشارقة، ويتم تسجيل الراغبين في المشاركة عبر منصة مركز الشارقة للتطوع sssd-volunteer.shj.ae والموقع الإلكتروني www.volunteers.ae، للمساهمة في تحقيق أهداف الحملة بتوفير حزم الإغاثة العاجلة للنساء والأطفال المتضررين من الكارثة، وتوفير كل متطلبات الغذاء والدواء، لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها. وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إنه تم استنفار الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة لبنان، ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، لتوفير آلاف الحزم الإغاثية من إمارة الشارقة، وكافة المدن التابعة لها لمتضرري الأزمة، بتعاون من شركاء القطاعين الحكومي والخاص، وسائر المؤسسات لاستكمال مشروع الحملة من مختلف الجهات الإنسانية والأفراد.

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المصدر: وام
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