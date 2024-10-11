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علوم الدار

الإمارات تُرسل مساعدات إغاثية إضافية للشعب اللبناني الشقيق

الإمارات تُرسل مساعدات إغاثية إضافية للشعب اللبناني الشقيق
11 أكتوبر 2024 17:42

أرسلت دولة الإمارات طائرة محملة بـ 37 طناً من المستلزمات الخاصة بالطفل والمرأة دعماً للأشقاء اللبنانيين ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان».

وتأتي هذه الطائرة وهي التاسعة في إطار المساعدات التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» بإرسالها إلى لبنان الشقيق، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وقد أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية أن هذه المساعدات «تأتي في إطار النهج الراسخ والاهتمام البالغ لقيادة دولة الإمارات الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، نحو الاستجابة العاجلة لمثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات المُلحة». وأضافت معاليها: «تعكس هذه المساعدات دعم دولة الإمارات الثابت والمستمر للشعب اللبناني الشقيق، استناداً إلى رسالة الدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين».

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كما شددت معاليها على التزام دولة الإمارات بتسريع تحقيق التعافي المبكر للشعوب والمجتمعات المتأثرة بالأزمات الإنسانية، وبخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

يشار إلى أنّه ومنذ إطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان» بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للبنان 375 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء واحتياجات الطفل.
الجدير بالذكر، أنّ صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وجّه في 30 سبتمبر بتقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغوث الشعب اللبناني، كما أمر سموه بتوجيه مساعدات عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين اللبنانيين في الجمهورية العربية السورية.

المصدر: وام
الإمارات
لبنان
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