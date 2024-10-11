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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
11 أكتوبر 2024 17:52

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:31 . والجزر الثاني عند الساعة 03:46

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بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:04والمد الثاني عند الساعة 06:29 والجزر الأول عند الساعة       11:33 والجزر الثاني عند الساعة 23:01.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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