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علوم الدار

النائب العام يأمر بتحقيق فوري مع مواطن لمخالفته قرار منع السفر إلى الدول الخطرة

النائب العام يأمر بتحقيق فوري مع مواطن لمخالفته قرار منع السفر إلى الدول الخطرة
11 أكتوبر 2024 18:15

أمر النائب العام المستشار د.حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع مواطن خالف قرار حظر سفر مواطني الدولة إلى الجمهورية اللبنانية، وسافر إليها برفقة عائلته عبر دولة أخرى، معرضاً حياته وحياتهم للخطر.

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ويهيب النائب العام بمواطني الدولة الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من وزارة الخارجية بشأن منع سفرهم إلى دول معينة، موضحاً أن مثل هذه التعليمات تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على سلامة المواطنين من أخطار فى أماكن معينة، وأن مخالفة المواطن حظر السفر إلى هذه الدول جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، طبقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.

المصدر: وام
حمد الشامسي
النيابة العامة
لبنان
الإمارات
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