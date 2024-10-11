شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الحذر

دعت شرطة أبوظبي، اليوم الجمعة، سائقي السيارات إلى "توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية⁩ الماطرة".

وطلبت الشرطة من السائقين، في حسابها على منصة "إكس": "الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

بدوره، كتب المركز الوطني للأرصاد، على منصة "إكس": "أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على طريق مربض - مسافي".

وفي منشور آخر، كتب "أمطار متوسطة إلى غزيرة على مربض (الفجيرة)".

وأفاد المركز، في منشورات عدة، بتساقط أمطار تتراوح بين الخفيفة إلى الغزيرة في كل من الليسيلي (دبي) وباتجاه اعسمة (الفجيرة) وعلى طريق خورفكان وعلى فلي (الشارقة) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على صناعية العين والصاروج (العين)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مسافي (رأس الخيمة).