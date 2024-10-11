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سفن إكس «7X» تطلق خدمة صندوق البريد الرقمي «وين»

سفن إكس «7X» تطلق خدمة صندوق البريد الرقمي «وين» (من المصدر)
12 أكتوبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)

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أعلنت سفن إكس «7X»، أمس، إطلاق صندوق البريد الرقمي «وين»، منصتها الرقمية التي تهدف إلى تطوير وتعزيز الخدمة البريدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمكّن منصة «وين» جميع الأفراد والشركات، من الحصول على عنوان رقمي إماراتي دائم، مرتبط بعناوينهم الفعلية، وموثَق بهويتهم الوطنية أو السجل الاقتصادي الوطني.
وتضمن منصة «وين» تلقي الطرود المرسلة من الأفراد، والشركات، والجهات الحكومية، إضافة إلى تلقي الرسائل والمستندات والفواتير من المرسلين المعتمدين الرسميين، ما يمنع التهديدات الإلكترونية، مثل التصيد الاحتيالي والرسائل غير المرغوب بها، ومحاولات الاحتيال.
ويمكن للمستخدمين، بفضل نظام الأرشفة والتصنيف الآلي في «وين»، إدارة المستندات المالية أو القانونية والفواتير بشكل آمن وبسهولة، عبر صندوق بريد رقمي موحد، ما يحد من الصعوبات التي يواجهها المستخدمون في أرشفة الرسائل الإلكترونية.
ويتيح «وين» للمستخدمين تخزين وفرز الملفات والمستندات المهمة، بما يزيد من سهولة إرسال واستقبال المستندات في أي وقت.
وجرى إطلاق «وين» خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي، حضره بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة سفن إكس «7X»، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، والمهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، وعبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس «7X»، إلى جانب العديد من المسؤولين.
وشهد المؤتمر الصحفي توقيع سفن إكس «7X» اتفاقية شراكة استراتيجية، مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لتسهيل تبادل المعلومات بين الجهتين، والسماح بالتحقق من تفاصيل المتعاملين من خلال نظام الهوية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة الرقمية للدولة.
ووقَّعت سفن إكس «7X» اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التزامهما المتبادل بتعزيز الأمن الرقمي، وبناء الثقة في الخدمات الرقمية، وحماية المستخدمين من محاولات الاحتيال والتصيد عبر الإنترنت.
واعتمد مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً، منصة «وين» كقناة اتصال رقمية آمنة، ما يعكس التزام سفن إكس «7X»، بابتكار وتبني الحلول الرقمية لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات البريدية العالمية.
وقال بدر سليم سلطان العلماء: «يؤكد إطلاق منصة (وين) على التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، ونسعى عبر إطلاق منصة (وين) إلى صياغة مستقبل متطور للخدمات البريدية، وتوفير خدمات ريادية تلبي احتياجات الجيل المطلع على التقنيات الحديثة، ومنصات التجارة الإلكترونية، بشكل آمن وفعال بما يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء حكومة ذكية».
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الكويتي إنه مع إطلاق منصة «وين» الرقمية المبتكرة من قبل شركة سفن إكس «7X»، يشهد قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تطوراً ملحوظاً. 

بدر العلماء
محمد الكويتي
محمد الزرعوني
التحول الرقمي
الإمارات
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