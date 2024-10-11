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علوم الدار

تكريم «دفاع مدني دبي» من المملكة المتحدة لجهوده المبتكرة في توظيف الذكاء الاصطناعي

خلال التكريم
12 أكتوبر 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني دبي تكريمها من قِبل الحكومة البريطانية، وذلك تقديراً لجهودها في توظيف برامج الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتقليل حوادث الحريق عالمياً، وخفض نسبة انبعاثات الكربون الناجمة عن الحرائق.
وجاء التكريم على هامش مشاركة فريق «دفاع مدني دبي» في معسكر «لارك هيل» بالمملكة المتحدة وعرضه لعدد من التجارب الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشاركته للعديد من الخبرات والمبادرات في تسخير العلوم المتقدمة في مجال الأمن والسلامة، والتي كانت في مجملها حصيلة مخرجات خلوة الذكاء الاصطناعي في دبي.
وباركت الإدارة العامة للدفاع المدني دبي للمقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الدفاع المدني بدبي، تعيينه عضواً في المجلس الوطني لقادة الإطفاء في المملكة المتحدة، كأول عضو دولي ينضم إلى مجلس الإدارة.
وكان فريق «دفاع مدني دبي» قد حصل مؤخراً على تكريم من قبل الهيئة الوطنية للحماية من الحرائق، الأكبر عالمياً في مجال الإطفاء ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عن برنامج الاستعداد البيئي كأفضل برنامج عالمي لتخفيض حوادث الحريق عبر منظومة تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي لحماية الأرواح والممتلكات، كما تم اختيار المقدم دكتور عيسى المطوع رئيساً لوحدة المؤشرات العالمية لحوادث الحريق ورئيساً لمراكز الأبحاث ضمن التحالف العالمي لخفض انبعاثات الكربون.

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