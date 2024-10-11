«حفيت للقطارات» توقع عقداً لتوريد أسطول من قاطرات الشحن مع «بروجريس ريل»

أبوظبي (وام)

أعلنت «حفيت للقطارات»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية، توقيع عقد مع «بروجريس ريل»، إحدى شركات كاتربيلر، لتوريد أسطول الشبكة من قاطرات شحن البضائع، حيث سيتم بموجبه تصميم وتصنيع 27 قاطرة حديثة من طراز SD70ACS، خصيصاً لمواءمة الطبيعة الجغرافية والمناخية للمنطقة، وبما ينسجم مع أعلى المعايير العالمية للسلامة والأمان والاستدامة وحماية البيئة.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الافتتاحية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل» 2024 التي اختتمت أعمالها أمس الأول في أبوظبي.

وقال المهندس أحمد المساوي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزامنا بتصميم وتشغيل شبكة سكك حديدية متطورة ومزودة بأفضل أنواع القاطرات المخصصة للشحن وفق أعلى المعايير العالمية. كما نحرص على مواءمة أسطول الشبكة المشتركة من القاطرات لمعايير شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمن سير العمليات التشغيلية بسهولة وسلاسة نقل البضائع بين البلدين في المستقبل».

وأضاف الهاشمي: «تنسجم الاتفاقية مع أهدافنا الرامية إلى توفير خدمات تنافسية لنقل البضائع عبر الشبكة المشتركة؛ لنسهم في تسهيل التجارة على الصعيد الإقليمي، وفي فتح آفاق جديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في البلدين، فضلاً عن تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة فيهما».



الربط بين عُمان والإمارات

من جانبه، قال جون نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة «بروجرس ريل»: «تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة جغرافية واقتصادية ومالية مهمة على الصعيد العالمي، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة مساهماً رئيسياً في تعزيز هذه المكانة ومواصلة نمو المنطقة. ونحن فخورون باختيارنا للعمل مع (حفيت للقطارات) لنسهم في تعزيز الربط بين عُمان والإمارات، وتأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز العلاقات والتعاون مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز وجودنا في المنطقة عبر توقيع عقود استثمارية تشمل تقديم المنتجات، والتكنولوجيا المتطورة، والخبرات والكفاءات العملية».

ويتمتع الأسطول الجديد للشبكة المشتركة بمميزات عديدة بما في ذلك قوة محركات هائلة قادرة على جر مختلف أنواع العربات، التي بدورها ستنقل البضائع المختلفة، بما في ذلك البضائع السائبة والحاويات والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية، وغيرها من المواد الصناعية المختلفة، عبر قطارات يبلغ طول أحدها نحو كيلو مترين.

وستسهم القاطرات في ضمان انسيابية وأمان وسلامة حركة القطارات عبر شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية، وتوفير خدمات نقل آمنة وفعالة تربط بين البلدين، لتلبي متطلبات عملاء (حفيت للقطارات).



تقنيات متطورة

تمتاز القاطرات الـ 27 بكونها بتقنيات متطورة للفلترة، تشمل نظام الفلترة النبضي ونظام فلترة الرمال، إضافة إلى تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي ينسجم مع جهود «حفيت للقطارات» الرامية إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية.

ويأتي توقيع عقد توريد الأسطول الجديد من القاطرات في أعقاب ترسية العقود الرئيسية وعقود الأنظمة والتقنيات المستخدمة في المشروع وإطلاق الأعمال التحضيرية لإنشاء شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية، ويأتي هذا ليؤكد على التزام «حفيت للقطارات» بتسريع خطواتها نحو إنجاز أول مشروع ربط سككي في منطقة الخليج العربي.