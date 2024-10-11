الإمارات للأبنية الخضراء يفتتح «صالة الاستدامة» في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء عن إطلاق «صالة الاستدامة»، وهي مساحة عمل مشتركة للأعضاء الملتزمين بتعزيز ممارسات الأبنية المستدامة.

افتتحت «الصالة» كريستينا جامبوا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، وخالد بشناق، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، حيث تم استعراض المناهج المبتكرة في مجال الاستدامة.

يقع المركز الديناميكي للعمل المشترك داخل مكتب مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وصمم لتعزيز التعاون والتعليم والابتكار بين الأعضاء والمهنيين الملتزمين بتكريس ممارسات الأبنية المستدامة.

وستكون «الصالة» بمثابة محطة مركزية لالتقاء أعضاء المجلس للتواصل وتبادل الأفكار وتعزيز الحلول المستدامة في البيئة المبنية.

وقال خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: يمثل إطلاق «صالة الاستدامة» مساراً جديداً في التزام مجلس الإمارات للأبنية الخضراء بقيادة التغيير لضمان بيئة مبنية أكثر استدامة ومرونة لمستقبل الكوكب الذي نعيش فيه. تم تصميم الموقع المستدام بالكامل بعناية لتحقيق الأداء الأمثل، ويهدف إلى أن يكون مساحة بارزة للتواصل لتعزيز الأجندة الخضراء للمجلس. وندعو جميع المبدعين المبتكرين للتعاون بما يدفع حدود المألوف في مجال الاستدامة من أجل الصالح العام لمجتمعنا».

من جانبها، قالت كريستينا جامبوا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للأبنية الخضراء: «باعتباره أكبر شبكة عمل عالمية رائدة تسعى لتحفيز الاستدامة في البيئة المبنية، يسعد المجلس العالمي للأبنية الخضراء حضور افتتاح «صالة الاستدامة» داخل مجلس الإمارات للأبنية الخضراء. لطالما كان المجلس العالمي داعماً ومؤيداً منذ أمد طويل لقضية الأبنية المستدامة كحل للتصدي للتغير المناخي، ويشكل المشروع الأخير لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء دليلاً واضحاً على أن تبني النهج التعاوني هو أفضل وسيلة لتسريع العمل المناخي وتعزيز كفاءة الطاقة في البيئة المبنية».

وتعد «صالة الاستدامة» مساحة عمل مشتركة للتعاون في مجال الابتكار والتميز، وتتيح الصالة المجال للأعضاء من عرض منتجاتهم المستدامة وأعمالهم والذي يعمل كمنصة لمشاركة الابتكارات.