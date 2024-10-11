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علوم الدار

1000 معاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم أنجزتها «بلدية دبي»

حرص كبير على رضا المتعاملين (من المصدر)
12 أكتوبر 2024 01:09

آمنة الكتبي (دبي)

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أنجزت «بلدية دبي» 1000 معاملة لمختلف فئات المتعاملين من كبار المواطنين وذوي أصحاب الهمم، منذ بداية العام الجاري، وذلك عبر مبادرة «مركبة السعادة»، والتي تهدف المبادرة إلى تفعيل التطبيقات الذكية للتقديم على خدمات البلدية بكفاءة وسرعة أعلى، بما يعزز هدفها في تقديم خدمات رائدة على مستوى إمارة دبي، وتسهم في رفع مستوى سعادة ورفاهية، ورضا المتعاملين.
ووفرت بلدية دبي، مبادرة مركبة السعادة لتقديم الخدمات للمواطنين في مقر إقامتهم، حيث توفر 13 خدمة متنوعة، حيث تعكس المبادرة مدى حرص البلدية على تسهيل إجراءات التقديم على خدماتها الرقمية، عبر الوصول إلى منازل المتعاملين، وإنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية وأسرع وقتٍ وأقل جهد.
وتولي بلدية دبي اهتماماً كبيراً لتعزيز سعادة متعامليها، خصوصاً فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في إمارة دبي، وتعمل باستمرار على تقديم أفضل مستويات الخدمات لهم، بما يتلاءم مع طبيعة احتياجاتهم، وحرصاً على تحقيق مستهدفات محورها الاستراتيجي في إسعاد الناس، وتطوير وتوفير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات المتعاملين، وتعزز من جَودة حياتهم.
وتسهل «مركبة السعادة» إنجاز مجموعة من الخدمات، وتشمل: «طلب نسخة من المخططات الهندسية المعتمدة، ونسخة من شهادة الإنجاز، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وإصدار أو تجديد خريطة الأرض، وخدمة طلب مكافحة آفات الصحة العامة».
وتجسد «بلدية دبي» مسؤوليتها المجتمعية تجاه تلك الفئات، وتترجم توجهات حكومة دبي في تحقيق الريادة العالمية في معايير التميز، ويمكن للمتعاملين حجز المركبة من خلال الاتصال بمركزها على الرقم: 800900، والاستماع للخيارات، واختيار الرقم (5) المخصص لخدمات المواطنين والتقديم عليها، بعد ذلك سيتصل الموظف المعني بالمبادرة لتحديد الموعد والموقع، والتأكد من جميع البيانات قبل الزيارة، ثم التوجه إلى المتعامل لتقديم الخدمة ومتابعة إنجازها لحين تسلمه الوثائق المطلوبة، وأخيراً تسليمه الوثائق المطلوبة للخدمات مباشرة.

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