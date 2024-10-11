صيانة أصول إنارة الطرق الخارجية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، مشروع صيانة أصول الإنارة في الطرق الخارجية، باستخدام تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة (LED)، بجانب استخدام تقنيات ووحدات الإنارة التزيينية، لإضفاء جانب جمالي على الطرق الداخلية والخارجية.

وطرحت البلدية مناقصة لتنفيذ المشروع تستهدف من خلالها شركات المقاولات المتخصصة في أﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ أﺻﻮل وﺷﺒﻜﺔ إﻧﺎرة اﻟﻄﺮق واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ، علماً أن التاريخ النهائي للتقديم للمناقصة سيكون بتاريخ 21 أكتوبر الجاري.

وتأتي مشاريع الإضاءة في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة، وتجسيداً لمعايير التنمية المستدامة وحفظ وصون الموارد، وتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في خفض الاستهلاك الكهربائي، والحد من كميات الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ترشيد عمليات الصيانة العامة، وخفض استهلاك الكهرباء، بمعدل 77%.

وتتضمن الاستراتيجية رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لشبكة الإنارة، والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في التنمية المستدامة، وتطوير أنظمة شبكة الإنارة التقليدية وتحويلها إلى نظام الإنارة الحديث LED، كما ترمي من وراء هذه الاستراتيجية إلى تحقيق العديد من الفوائد منها: خفض مستويات إضاءة الطرق، تخفيض استهلاك الكهرباء، تحسين تصاميم شبكة الإنارة، تحسين اللون وجودة الإضاءة في شبكة الإنارة، وتحسين العمر الافتراضي لنظام الإنارة، وخفض متطلبات الصيانة.

وتنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروع «نور أبوظبي» الذي يستهدف تبديل إضاءة الطرق والمساحات من إنارة تقليدية إلى إنارة موفرة للطاقة تتماشى مع مستهدفات الاستدامة وترشيد الطاقة، وحماية البيئة من الانبعاثات الكربونية، وهو مشروع رائد يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل الإنارة، حيث بدأت أولى مراحله في العام 2020، وتغطي جزيرة أبوظبي، وتضمنت هذه المرحلة استبدال 42.632 وحدة إنارة.

فيما تهدف المرحلة الثانية لمشروع بر أبوظبي إلى تحديث 133.473 وحدة إنارة في جميع أنحاء منطقة البر الرئيسي، وبعض المناطق الأخرى مثل جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو كفاءة الطاقة واستدامة البنية التحتية لإنارة الطرق في أبوظبي، بهدف خفض استهلاك الطاقة، والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأوضحت البلدية، أن الإنارة الحديثة تساهم في رفع مستوى الحيوية لمستخدمي الطرق ومرتادي المناطق، وتوفر الإحساس بالأمان، وتحفيز الأعمال والأجواء الترفيهية، وزيادة انتباه السائقين وتركيزهم على الطريق.

وتتيح الإنارة الذكية للمشغلين التعرف على الأعطال، من خلال نظام التحكم الذكي والصيانة الفورية. كما تزيد تركيز الإنارة على الطريق وممرات المشاة، ومنع وصول إنارة الطرق إلى نوافذ المباني.