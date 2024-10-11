«المسؤولية الاجتماعية والاستدامة» تكرم قادة الاستدامة في المنطقة العربية

دبي (الاتحاد)

نظمت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حفل توزيع جوائز الدورة السابعة عشرة من «الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة».

جاء الحفل الذي أقيم بمشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة من مختلف القطاعات؛ لتكريم المؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة، وتسليط الضوء على جهودها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في العالم العربي.

وفي كلمة افتتاحية ألقتها خلال الحفل، أكدت حبيبة المرعشي، المؤسسة، الرئيسة التنفيذية للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، أن الجائزة، التي أُطلقت لأول مرة في عام 2008، أصبحت منصة متقدمة لتكريم التميز في ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأشارت المرعشي إلى أن الجائزة لم تعد فقط وسيلة للاحتفاء بإنجازات المؤسسات، بل باتت أداة قوية للتحفيز على تبني ممارسات أكثر استدامة، وإلهام المؤسسات لاتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو مستقبل أخضر.

وأوضحت المرعشي أن الدورة السابعة عشرة من الجائزة شهدت مشاركة قياسية، حيث تلقت اللجنة المنظمة 122 طلباً للمشاركة، تم تصنيفها ضمن 16 فئة مختلفة، تغطي ما يزيد على 35 قطاعاً وتمثل عمليات في 10 دول عربية.

وأشارت إلى أن هذا التنوع يعكس مدى الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة في المنطقة، حيث تسعى المؤسسات من مختلف القطاعات إلى تعزيز ممارساتها المستدامة، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية، والضيافة، والبناء.