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علوم الدار

«تصفير البيروقراطية في المستشفيات» في ورشة بدبي

مقر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
12 أكتوبر 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بإدارة المستشفيات، ورشة عمل بعنوان «تصفير البيروقراطية في إجراءات الخدمات في المستشفيات»، بحضور 45 مشاركاً من فرق عمل تصفير البيروقراطية في المستشفيات التابعة للمؤسسة، إلى جانب ممثلين عن إدارة سعادة المتعاملين.
وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، أن هذه الورشة تأتي كخطوة أساسية في استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الهادفة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071، مضيفاً: «إن المؤسسة تبذل جهوداً حثيثة لإحداث تحول رقمي شامل في مستشفياتها وتطوير أنظمة عمل تتمحور حول المتعاملين، وتضمن تقديم خدمات رائدة تتماشى مع طموحات الدولة، وتواكب الاحتياجات المستقبلية لقطاع الصحة العالمي».
ومن جهته، لفت الدكتور عبدالله البلوشي، مدير مستشفى خورفكان، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن تنظيم مثل هذه الورش يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتقديم تجربة متميزة للمتعاملين، نظراً لأهميتها في متابعة التقدم المحرز، وتسريع التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن ترجمة هذه الجهود المكثفة على أرض الواقع كفيل بتبسيط رحلة المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال تخفيض عدد الإجراءات والمتطلبات، وبالتالي تقليل مدة تقديم الخدمات في المستشفيات التابعة للمؤسسة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين.
وتضمّن جدول أعمال الورشة، استعراض مخرجات ونتائج أبرز المشاريع المنجزة لتبسيط إجراءات الخدمات المختلفة من المستشفيات، مثل خدمة طلب تقرير طبي، وحجز الموعد الطبي والعيادات التخصصية، وخدمات مراكز السكري التخصصية، والكشف عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما ناقش الحضور المشاريع المستقبلية الهادفة إلى إدخال المزيد من التحسينات على العمليات التشغيلية، لتعزيز كفاءتها وتقديم خدمات صحية مرنة ومتكاملة في مستشفيات المؤسسة.
وأتاحت الورشة فرصة لفرق عمل تصفير البيروقراطية؛ لاستعراض المبادرات والممارسات المبتكرة وتبادل التجارب والخبرات، واختُتمت بتأكيد المشاركين على مواصلة مسيرة المؤسسة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة.

البيروقراطية
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دبي
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الإجراءات البيروقراطية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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