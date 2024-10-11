200 خبير في مؤتمر «رعاية الأورام 2024» بدبي

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام 2024 في دورته السادسة عشرة، بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

ويُعتبر المؤتمر منصة أساسية لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال علم الأورام، حيث يحتوي البرنامج العلمي للمؤتمر العديد من الفعاليات العلمية التي تضم 14 جلسة علمية شاملة، يقدمها أكثر من 200 خبير ومتخصص في علم الأورام، و60 ملصقاً علمياً.

ومن المتوقع حضور ومشاركة أكثر من 5.000 زائر ومشارك للمؤتمر وورش العمل والمعرض المرافق، والذي تشارك فيه أكثر من 30 شركة ومؤسسة طبية، ويستمر ثلاثة أيام، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 20 مليون إصابة جديدة بمرض السرطان سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بنسبة تصل إلى 60% خلال العقدين القادمين، ويؤدي هذا الارتفاع المتوقع إلى مزيد من الضغوط على المجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية.

ويُعدّ مؤتمر التميّز في رعاية الأورام أحد أبرز الاجتماعات السنوية التي تلبي احتياجات التعليم الطبي المستمر لمتخصصي الرعاية الصحية في مجال رعاية السرطان وعلاجه، إذ يجمع نخبة من الخبراء في تخصصات متعددة في مجال علاج وتشخيص مرض السرطان وسبل الوقاية منه.

ويسعى المؤتمر لتقديم منصة تسهم في تعزيز وصول مقدمي الرعاية الصحية إلى المعلومات بهدف ضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى.

علاوةً على ذلك، يُمكّن مؤتمر التميّز في رعاية الأورام المشاركين من ضمان تجربة مميزة يتعرفون خلالها على أحدث التطورات في مجال رعاية مرضى الأورام، وذلك من خلال الجلسات التعليمية وورش العمل التي يُشرف عليها خبراء من أنحاء العالم.

كما يتيح لهم فرصة التواصل مع رواد القطاع واستكشاف التقنيات الحديثة، والتعرف على مختلف أساليب العلاج المبتكرة.

ومن جانبه، قال السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس «إندكس القابضة»: «إنّ النجاح المستمر الذي يحظى به مؤتمر التميّز في رعاية الأورام عاماً بعد عام، أدّى إلى رغبة العديد من الشركات المحليّة والإقليميّة في المشاركة.

وقد حققت دولة الإمارات إنجازات ملحوظة في مجال طب الأورام وعلاجاته، وبفضل تنظيم هذه الفعاليات العلمية المتميزة، لم يعد هناك حاجة للسفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات العالمية المتخصصة في الأمراض، حيث يُعتبر هذا المؤتمر المنصة الأبرز التي تجمع نخبة من الخبراء والمختصين، ويوفر فرصة الحصول على الساعات العلميّة المعتمدة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً في قطاع العلوم الطبية».

في دورة هذا العام، يستضيف المؤتمر أبرز خبراء الأورام من مناطق مختلفة، بما في ذلك أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث يتطرقون أيضاً إلى أحدث نتائج الأبحاث التي تتعلق بتحديات السرطان الحالية.

ويُعد مؤتمر التميّز في رعاية الأورام 2024 منصة حيوية لمقدمي الرعاية الصحية للتواصل والتعاون من أجل تحسين رعاية المرضى.

ويشارك الحاضرون في جلسات تغطي موضوعات رئيسة مثل سرطان الثدي، سرطان الرئة، الأورام المناعية، والأورام المعدية المعوية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة شاهينة داوود، رئيسة المؤتمر، عن حماسها للمؤتمر قائلة: «نحن هنا في مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام 2024 لنفكر في التطورات المهمة في مكافحة مرض السرطان بالإمارات، بدعم من استراتيجيات حكومية تهدف إلى تقليل معدلات الإصابة. ونحن نشهد تقدماً ملحوظاً في هذه المعركة».

ومن الفعاليات البارزة في مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام 2024، تظهر مبادرة «القادة الشباب في علم الأورام» التي تتيح للمهنيين الناشئين فرصة تقديم أبحاثهم.

واجتذبت المبادرة في اليوم الأول من المؤتمر طلبات من 13 دولة، ما يمهد الطريق للابتكارات المستقبلية.

كما يضم المؤتمر مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والمناقشات التفاعلية التي يقودها خبراء دوليون، مما يضمن مغادرة المشاركين بفهم عميق لأحدث التطورات في رعاية الأورام.

كما سيتمكن الحاضرون من التواصل مع قادة الصناعة واستكشاف أحدث التقنيات واستراتيجيات العلاج المبتكرة.

ويُنظّم مؤتمر ومعرض التميّز في علاج الأورام من قبل «اندكس» للمؤتمرات والمعارض، عضو في «اندكس القابضة»، بدعم من هيئة الصحة بدبي، وبالتعاون مع الرابطة العربية لجراحي المسالك البولية والتناسلية (AAU)، والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية (ASU)، وجمعية الإمارات للتمريض في الأورام والدم.