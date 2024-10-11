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علوم الدار

«صحة دبي» تستعرض «استراتيجية الصحة النفسية»

مشاركون بالمنتدى في صورة تذكارية (من المصدر)
12 أكتوبر 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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انطلق أمس الأول، المنتدى المفتوح الذي دعت إليه، وتنظمه هيئة الصحة بدبي، لاستعراض «استراتيجية الصحة النفسية»، التي تتبنى تنفيذها، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين والأطباء والمختصين والشخصيات المؤثرة الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت الهيئة أطلقت قبل فترة، منظومة شاملة ومتكاملة، لتحقيق أعلى درجات الرفاه النفسي في إمارة دبي، وذلك بعد أن حظيت المنظومة باعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وجاءت المنظومة، بما تضمنته من محاور ومبادرات وأهداف، مواكبة للتطور السريع، الذي تشهده إمارة دبي على مستوى الرخاء والازدهار والرفاهية، وبما يتوافق مع تطلعات دبي في أن تكون هي أسعد مدينة.
كما جاءت لدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وأهمها: وضع مدينة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمياً من حيث مستوى المعيشة، وتحقيق تصنيف ضمن أفضل عشر دول في متوسط العمر المتوقع.
في السياق نفسه، وفي إطار منظومة الرفاه النفسي المتكاملة، وضمن مسارات تنفيذ استراتيجية الصحة النفسية، يأتي المنتدى المفتوح، الذي تنظمه الهيئة في كونكريت -السركال أفنيو، للوقوف على الآراء البناءة ووجهات النظر الموضوعية، لجميع الأطراف المعنية والمهتمين بالشأن الصحي، تجاه منهجية تنفيذ الاستراتيجية، وسبل تحقيق أهدافها.
تشتمل أجندة المنتدى، على مجموعة من الفعاليات، وجلسات الحوار والمناقشات وسرد القصص المؤثرة المتصلة بالصحة النفسية، وغير ذلك من التجارب الشخصية الناجحة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة المتنوعة الهادفة.
وقال الدكتور رمضان البلوشي، مستشار مدير عام هيئة الصحة بدبي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، إن استراتيجية الرفاه النفسي، تضمنت مجموعة من الأهداف الطموحة، المتسقة مع مستويات الرفاهية وجودة الحياة، التي تتميز بها إمارة دبي.

الصحة النفسية
الإمارات
دبي
هيئة الصحة
هيئة الصحة في دبي
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