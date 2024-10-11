تفاهم بين «محمد بن راشد للإسكان» و«متلازمة داون»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بهدف تعزيز التعاون في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم.

يأتي التعاون ضمن التزام المؤسسة بتعزيز المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تحسين جودة حياة مختلف فئات المجتمع، خاصة الأشخاص من أصحاب الهمم.

وتسعى هذه المذكرة إلى تطوير وتنفيذ برامج مشتركة تستهدف تمكين أصحاب الهمم من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة، لتأهيلهم لسوق العمل.

كما تتضمن المذكرة تنظيم فعاليات توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول قضايا الإعاقة وحقوق أصحاب الهمم.

وقَّع الاتفاقية، ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون.

وبهذه المناسبة، قال ظلال خليفة الفلاسي: «نحن فخورون بالشراكة مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون التي تعكس التزامنا الراسخ بدعم فئات المجتمع كافة، خاصة أصحاب الهمم. هذه المبادرة ليست مجرد مذكرة تفاهم، بل هي خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً. نحن نؤمن بضرورة تمكين أصحاب الهمم، وإشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل فاعل. من خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى تحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد، وتعزيز مساهماتنا في توفير بيئة داعمة ومتطورة لأصحاب الهمم».

وأكدت الدكتورة منال جعرور، أهمية التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مشيرة إلى أن الشراكة تسهم في تعزيز الجهود المبذولة لخدمة وتمكين أصحاب الهمم، وتطوير برامج مبتكرة تدعمهم على مختلف الصعد.

يُذكر أن المذكرة تسهم في تعزيز التبادل المعرفي بين الطرفين، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم أصحاب الهمم، بما يعزز من جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاجتماعي، وتوفير بيئة مجتمعية شاملة.