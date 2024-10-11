«آيروس» أبوظبي يناقش قدرات الروبوتات وأنظمة النقل الذكية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن جاهزية نخبة من قادة الفكر وخبراء الابتكار في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية للمشاركة في الجلسات النقاشية والكلمات الرئيسة خلال النسخة الـ 36 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية الذي تنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمشاركة مع الجمعية اليابانية للروبوتات (آيروس 2024)، في أبوظبي، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنطلق فعاليات مؤتمر آيروس لعام 2024، الذي يحمل شعار «روبوتات للتطوير المستدام»، ابتداءً من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وسيسلط الضوء على قدرات الروبوتات وأنظمة النقل الذكية التي تشهد تطوراً متسارعاً في المنطقة.

وستركز أربع جلسات نقاشية وأكثر من 20 كلمة، يلقيها متحدثون بارزون، على أوجه التعاون بين الإنسان والروبوت وأنظمة الروبوتات المتعددة وتجسيد الأنظمة الذكية والميكانيكا الحيوية وعلم الأعصاب والاستراتيجيات الأمنية للجيل القادم من الروبوتات.

ويركز المتحدثون في المؤتمر على سباقات الطائرات بدون طيار وتسريع الآلات الطائرة من خلال المرونة والتعاون والطائرات بدون طيار التي تُستخدم في مجالات الصحة البيئية والتعلم الآمن في الأنظمة ذاتية التحكم والروبوتات الحيوية والأنظمة الذكية التطبيقية والنموذج اللغوي الكبير المستخدم في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية «تيليكوم جي بي تي» والتحكم في الروبوت (المرن) والتعلم من خلال الإدراك عبر الوسائط وتجاوز حدود الذكاء اللغوي والبصري والمسابقات التي تشمل تحديات وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة، ونقل التكنولوجيات من المختبرات إلى الأسواق.

جمعت نسخة عام 2024 من مؤتمر آيروس آلافاً من الباحثين والأكاديميين والشركات الكبرى الرائدة والمتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.

ويُعد هذا المؤتمر، الذي يحمل شعار «روبوتات للتطوير المستدام»، أحد أكبر المؤتمرات المعنيّة ببحوث الروبوتات في العالم وأهمها، كما يوفر منصة لمجتمع الروبوتات الدولي لتبادل المعارف والأفكار حول أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية.

وقال الدكتور جورج دياس، الرئيس العام لمؤتمر آيروس لعام 2024: «تمثل المجموعة المتنوعة من المتحدثين في الجلسات النقاشية، والكلمات المحورية التي سيتم إلقاؤها في نسخة عام 2024 من مؤتمر آيروس، القيادة الفكرية في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية والابتكارات المتقدّمة. وتُشير الموضوعات المختلفة التي سيتناولها هؤلاء الخبراء إلى مسار هذه التكنولوجيا سريعة التطور والقطاع الصناعي خلال العقود القادمة».