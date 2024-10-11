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علوم الدار

أبوظبي تستضيف «طب الأوعية الدموية» لعلاج الاضطرابات الوعائية

أبوظبي تستضيف «طب الأوعية الدموية» لعلاج الاضطرابات الوعائية
12 أكتوبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)

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انطلقت في أبوظبي، أمس، فعاليات المؤتمر السادس لطب الأوعية الدموية تحت شعار «نهج متعدد التخصصات للوقاية والعلاج» بمشاركة مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.
ويهدف المؤتمر إلى دراسة الفسيولوجيا المرضية وتقييم وعلاج الاضطرابات الوعائية الشائعة والنادرة ودراسة علم الأوبئة وعملية الفحص وتقييم المخاطر قبل الجراحة لمرض الشريان السباتي، إضافة إلى التعرف على علم الأوبئة وأسباب الأمراض وتطور حالات تمدد الأوعية الدموية.
ويستعرض المؤتمر الذي تنظمه ‏مدينة الشيخ شخبوط الطبية على مدى يومين أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال طب الأوعية الدموية من خلال مبادرات عالمية مميزة في التعليم والتدريب والبحث والممارسة وتحديد منهجية الإحالة الطبية بناءً على أعراض وعلاج أمراض الأوعية الدموية.
ويعقد المؤتمر خلال يومين عدداً من الجلسات التي تهدف إلى تعزيز الوعي والفهم حول أمراض الأوعية الدموية يقدمها نخبة من القادة البارزين في مختلف التخصصات مثل جراحة الأوعية الدموية والتصوير الشعاعي والعلاجات الطبية وطب الأقدام وعلم الأعصاب وأمراض القلب والرعاية الحرجة والارتقاء بمعايير جراحة وطب الأوعية الدموية من خلال تعزيز دمج أحدث نتائج الأبحاث في الممارسات السريرية.
وتناولت الجلسات الرئيسة رعاية مرضى القدم السكرية وتطوير شبكات التعاون والاستراتيجيات للحد من تطور أمراض الأوعية الدموية، كما تضمنت مناقشات تفاعلية وحوارات وآراء لجان الخبراء، مما يسهم في تعزيز المعرفة المشتركة ودعم النمو التعليمي في مجال رعاية الأوعية الدموية.
يتناول المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع الخاصة بأمراض الأوعية الدموية، مثل أمراض الشرايين الطرفية والأبهر والأوردة ومضاعفات القدم السكرية وجراحة الوصول الكلوي وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وخدمات وشبكات الأوعية الدموية وقسطرة الأوعية الدموية أو تحويل المسار لعلاج نقص تروية الأطراف الحرج، وكذلك إعادة تكوين الأوعية الدموية وعلاج قرح القدم السكرية، إضافة إلى اعتلال الأعصاب الناتج عن السكري.

أمراض القلب والأوعية الدموية
أمراض الأوعية الدموية
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أبوظبي
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