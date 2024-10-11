«ميثاق العمل الحكومي» في ورشة بـ«شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورشة التدريب التثقيفي حول ميثاق العمل الحكومي واستراتيجيات تنمية الكفاءة القيادية في بيئة العمل، وركزت على التعريف بالقيم المؤسسية واستراتيجيات العمل المتميز والريادة، وتحقيق الغايات والمستهدفات الاستراتيجية، وتأكيد الالتزام بالقيم المؤسسية والقواعد المنظمة لسلوكيات العمل الشرطي.

وأكد اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، خلال افتتاح الورشة، أهمية التطوير الوظيفي في العمل القيادي، والاستفادة من الدورات القيادية، موضحاً أن نجاح القيادات مرتبط بنجاح فريق العمل، واستعرض أهداف الورشة، ودورها في تعزيز القدرات والخبرات لدى الكوادر الشرطية.

وأوضح أن القدوة الحسنة في بيئة العمل تعكس الصورة الإيجابية لشرطة أبوظبي، وتسهم في تعزيز الكفاءة القيادية بما يعزز الرؤى المستقبلية للموارد البشرية في رفع الإنتاجية المؤسسية والوظيفية، لتحقيق النقلة النوعية في تعزيز الكفاءة، وفق الخطط الاستراتيجية الحكومية.