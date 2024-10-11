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«أبوظبي للإسكان» تفوز بجائزة ضمن «قمة الموارد البشرية» لدول التعاون

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
12 أكتوبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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فازت هيئة أبوظبي للإسكان، بجائزة «أفضل جهة في التوطين في القطاعين الحكومي والخاص»، في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال النسخة الـ 12 من قمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية والشبابية، التي أقيمت في فندق جراند حياة في أبوظبي يومي 9 و10 أكتوبر 2024.
تسلم الجائزة، سلطان الخميري، المدير التنفيذي في هيئة أبوظبي للإسكان.
وحصلت الهيئة على الجائزة، تقديراً لجهودها المتميزة في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز بيئة العمل التشاركية، حيث حققت الهيئة عام 2023 نسبة توطين بلغت 96%.
وأعرب حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، عن فخر الهيئة بالفوز بهذه الجائزة، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعكس التزام الهيئة بتعزيز الابتكار وتطوير رأس المال البشري كعنصرين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وأوضح، أن نجاح الهيئة في الحصول على هذه الجائزة يعكس جهود فريق العمل وتفانيهم في تحقيق أهداف الهيئة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
وقال: «إن هيئة أبوظبي للإسكان ملتزمة بتعزيز الابتكار وتطوير مهارات الكوادر البشرية في مجالات العمل، وبالتعاون مع مختلف الجهات، لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة».
شارك في الحدث، الذي عقد تحت شعار «إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي البشري: الابتكار، التحول، والصمود»، أكثر من 250 من القادة وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص.
وتمحورت الفعاليات حول أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية، مع التركيز بشكل خاص على أهمية رأس المال البشري في تعزيز التنمية المستدامة.
ومن أبرز الفعاليات حفل توزيع الجوائز، حيث تم تكريم الأفراد والهيئات المتميزة على إنجازاتهم في مجالات الحوكمة والموارد البشرية، وتمكين الشباب.

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