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علوم الدار

عمار المعلا يشيد بجهود «تريندز» في دعم البحث العلمي

عمار المعلا خلال استقباله محمد العلي ووفد تريندز (من المصدر)
12 أكتوبر 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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استضاف الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وفداً من مركز تريندز للبحوث والاستشارات – مكتب دبي، برئاسة الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وحضور الدكتور عبد الرحمن الشميري، رئيس تحرير صحيفة الوطن.
وجرى، خلال اللقاء، حوار مثمر حول دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وأشاد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا بالجهود التي يبذلها مركز تريندز في دعم الشباب الباحثين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات في بناء مجتمع المعرفة.
كما أثنى على البحوث والدراسات التي ينشرها المركز والتي تساهم في إثراء الحوار الفكري وتقديم رؤى جديدة للقضايا المعاصرة.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد العلي عن شكره وتقديره للشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا على استضافته الكريمة، مؤكداً حرص مركز تريندز على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية، بما يساهم في دعم العمل البحثي واستشراف الأحداث، وتقديم رؤى وازنة تشارك في صنع المستقبل.

محمد العلي
البحث العلمي
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
عمار المعلا
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