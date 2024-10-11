«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تطلق المنصة الافتراضية للمعرفة الدينية «بالحكمة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئةُ العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، «المنصةَ الافتراضيةَ للمعرفةِ الدينية» بالحكمة، والتي تهدفُ إلى نشرِ الوعي الديني بصورةٍ تنسجمُ مع التطورِ التقني المتسارع، لتعد رافداً من روافدِ الثقافة الدينية الحصينة والرصينة، بقالبٍ عصريٍّ وحضاريٍّ مستندٍ على القيمِ الإنسانية.

ويأتي إطلاقُ المشروعِ ضمن المشاريعِ التحولية للهيئة، التي تتماشى مع رؤية «نحن الإماراتُ 2031»، وتحقيقاً لتطلعاتِ دولة الإمارات العربية المتحدة في نشرِ الخطاب الديني، ونشرِ روح التسامح والتعايشِ بين جميعِ أطياف المجتمع وشرائحه.

ويندرجُ هذا المشروعُ ليلبي احتياجاتِ جميع شرائح المجتمع من التثقيفِ الديني، مستهدفاً الأسرةَ الإماراتيةَ في خانةِ «البيت الإماراتي»، وتطرقَ إلى فئةِ الأطفال والناشئة وأهم مواضيعها في خانةِ «أحفاد زايد»، واشتمل على باقةٍ متنوعةٍ من العلوم الشرعية في خانة «معارف دينية»، كما خصصتْ خدماته أيضاً لتقديم جملةٍ من الأدعيةِ المخصصة للدعمِ النفسي للمرضى وذوي المتوفين في خانةِ «المواساة».