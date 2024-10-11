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وزيرة لبنانية سابقة لـ«الاتحاد»: «الإمارات معك يا لبنان» تخفف وطأة الظروف الصعبة

وزيرة لبنانية سابقة لـ«الاتحاد»: «الإمارات معك يا لبنان» تخفف وطأة الظروف الصعبة
12 أكتوبر 2024 01:09

(بيروت، القاهرة) (الاتحاد)

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ثمنت وزيرة الإعلام اللبنانية السابقة الدكتورة منال عبد الصمد حملة «الإمارات معك يا لبنان»، وقالت: إنها تعكس التزام الإمارات بدعم الشعب اللبناني، وهي ليست جديدة على الإمارات التي لطالما كانت في الصفوف الأمامية لدعم لبنان في أوقات الأزمات، وأن هذه الحملة توفر المساعدة الإنسانية العاجلة وتسهم في تخفيف وطأة الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون. 
وأوضحت عبدالصمد في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هذه المبادرات تجسد العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وتبعث برسالة تضامن قوية من الإمارات إلى الشعب اللبناني، مؤكدة أن الدعم الإماراتي للبنان تجسيد للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، وتأتي كتأكيد على استمرار الالتزام الإماراتي تجاه لبنان. 
ولفتت الوزيرة السابقة إلى أن الإمارات كانت دائماً سنداً للبنان في أوقاته العصيبة، وما يحدث الآن استمرار لتلك العلاقة الأخوية الممتدة عبر التاريخ، ويظهر معدنها في هذه الظروف الصعبة، ويعكس هذا الدعم عمق التضامن والقيم النبيلة التي تجمع الشعبين، وأن الإمارات ستظل دائماً بجانب لبنان في كل المحن. 
وشددت عبد الصمد، على أن الحرب والتصعيد العسكري أديا إلى تدهور كبير في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبنان، وأن عائلات كثيرة اضطرت إلى مغادرة منازلها، وظهرت حالة من الفوضى أثرت في جميع جوانب الحياة اليومية.
وأوضحت أن وقف الحرب ضرورة ملحة لإعادة الهدوء وفتح المجال أمام لبنان لترميم أوضاعه والعودة إلى الاستقرار الذي يتيح للمجتمع النهوض مجددًا.
وأشارت الوزيرة اللبنانية إلى أن الأوضاع الإنسانية في لبنان شهدت تدهوراً غير مسبوق نتيجة الحرب، وأنه مع اضطرار عائلات إلى مغادرة منازلها، وتعطل العام الدراسي، بات مستقبل الكثير من التلاميذ في خطر. 
واختتمت الدكتورة منال، بأن الأثر النفسي والاجتماعي لهذه الحرب كبير، ويحتاج الشعب إلى دعم إنساني شامل لتجاوز المحنة واستعادة الشعور بالأمان والاستقرار الضروريين لاستمرار حياتهم بشكل طبيعي.

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