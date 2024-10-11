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وزير لبناني سابق لـ«الاتحاد»: الإمارات خير سند وشقيق للشعب اللبناني

وزير لبناني سابق لـ«الاتحاد»: الإمارات خير سند وشقيق للشعب اللبناني
12 أكتوبر 2024 01:09

(بيروت، القاهرة) (الاتحاد)

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شدد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات اللبناني السابق عادل أفيوني، على أن الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي كارثي جرّاء الحرب القاسية التي لا أفق واضحا لنهايتها وكلفتها باهظة، مشدداً على أن الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها تقدّم الدعم والسند للبنانيين جميعاً. 
وقال أفيوني في حوار مع «الاتحاد»، إن دولة الإمارات قد شكّلت منذ سنين الحرب الأهلية في لبنان وحتّى اليوم الملاذ الآمن لكثير من اللبنانيين، ووفرّت لهم فرص العمل والعيش الكريم، مضيفاً أن لبنان في حاجة ماسة إلى دعم الدول الشقيقة، ويأتي دور الإمارات الريادي في إطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان»، وتقديم 100 مليون دولار مساعدات بشكل عاجل.
وأوضح أن اللبنانيين لا ينسون فضل الإمارات عليهم، في ظل العلاقات المتينة التي تربط لبنان بالإمارات وتجلّت في الدعم المستمر للبنانيين على مر الأزمات التي واجهت لبنان. 
واعتبر أفيوني أن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، والتي جاءت في خضم هذه الأزمة العصيبة دلالة على العلاقة الخاصة التي تربطنا وعلى العاطفة والمحبة التي يكنها الشعب الإماراتي والقيادات الإماراتية للبنانيين ولهم منّا كل الامتنان والعرفان. 
وأكد أن هذه الحملة تمثل دعماً للبنان في أمس الحاجة إليه اليوم في ظل الخسائر البشرية وحجم النزوح غير المسبوق وكلفة الدمار وحجم الضغط على البنية التحتية والمؤسسات والاقتصاد ككل تتعدى أضعاف إمكانية الدولة اللبنانية. 
وذكر أن الدور الأساس الذي تلعبه بلدان الخليج وأنها ستبقى خير سند وشقيق للشعب اللبناني، وأن مستقبل لبنان ونهوضه يعتمدان على العلاقات الأخوية مع دول الخليج وهذا الدعم، ولذلك هذا المبدأ الأساس خيار لبنان الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي.

حملة الإمارات معك يا لبنان
محمد بن زايد
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