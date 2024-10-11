وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: نثمن دعم الإمارات ومساندتها للبنان

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

وجه وزير الزراعة اللبناني، الدكتور عباس الحاج حسن، الشكر لدولة الإمارات على الدعم الإنساني المطلق، وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية لدعم لبنان في أزمته الحالية، مشيراً إلى أن الإمارات لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أزماته، موجهاً الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لدورها الإنساني والإغاثي.

وثمن وزير الزراعة اللبناني في تصريحات لـ«الاتحاد»، إطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان»، لبلاده التي وصفها بالجريحة، موضحاً أن هذا الدعم له دلالته الكبيرة، خاصة وأن العلاقات اللبنانية والإماراتية نموذج يحتذى بها دائماً.

وكشف عباس الحاج حسن عن أن التداعيات الإنسانية خطيرة على الشعب اللبناني نتيجة التصعيد العسكري الذي يشهده لبنان منذ عدة أسابيع، وأن ما يتعرض له لبنان حرب بكل معنى على البشر والحجر والمدنيين وكل شيء من أقصى الجنوب إلى الشمال، وأن الوضع الإنساني مأساوي.

وأشار إلى أن لبنان يواجه أزمة إنسانية كبيرة نتيجة نزوح أكثر من 1.7 مليون لبناني في شوارع بيروت، بالإضافة إلى 1.5 مليون نازح سوري و700 ألف نازح فلسطيني، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الوطني اللبناني والأوضاع العامة.

وشدد الحاج حسن على أن التصعيد الإسرائيلي يؤثر سلباً وبشكل كبير على مستوى عدد الضحايا وخروج المستشفيات عن العمل ودمار المنازل والأحياء والمدن، نتيجة القصف واستهداف وسط بيروت والضاحية الجنوبية والشمال وغيرها.

وقال: إن وقف الحرب أولوية الأولويات للبنانيين والمجتمع الدولي، وأن لبنان رحب منذ اليوم الأول بمسعى المجتمع الدولي لوقف حمام الدم، لكن إسرائيل ضربت بذلك عرض الحائط.

وحول تأثر القطاع الزراعي بالحرب، بيّن أن هناك عشرات الآلاف من المزارعين اللبنانيين تركوا حقولهم نتيجة القصف.

وأضاف: بسبب الحرب، لم نجمع محاصيل من الزيتون والحمضيات والموز وغيرها، وتؤكد تقارير منظمة الزراعة والأغذية العالمية تضرر ما يلامس الـ 70% من القطاع الزراعي في لبنان نتيجة الحرب.