«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملة إغاثية عاجلة لدعم لبنان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة إغاثية عاجلة؛ بهدف تقديم العون والمساعدة للأشقاء في لبنان، وذلك ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي أطلقتها دولة الإمارات، لدعم الشعب اللبناني في الأوضاع الإنسانية الصعبة والظروف الراهنة الحرجة التي يمرون بها.

وتشمل الحملة توفير الأدوية والمستلزمات الصحية والطرود الغذائية وحليب الأطفال والبطانيات والملابس، إضافة إلى توفير الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوزيع المياه بالصهاريج، وغيرها.

وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة: «تطلق هيئة الأعمال الخيرية العالمية هذه الحملة تحت راية دولة الإمارات، راية الخير والعطاء والإنسانية، بهدف مساعدة أشقائنا في لبنان، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف التي ألمّت بهم، وتقديم مختلف أنواع المساعدة للأسر المتضررة، لاسيما فئة الأطفال وكبار السن والمرضى الذين انقطعت بهم السبل، وباتوا بأمسِّ الحاجة للعون».

ودعا المحسنين والمحسنات أصحاب الأيادي البيضاء لدعم هذه الحملة، سواء بالتبرعات النقدية أو العينية، كما دعا مؤسسات المجتمع المحلي للوقوف بجانب إخوتهم من خلال تقديم المواد الضرورية التي يمكن أن تخفف من تداعيات الأزمة التي يمر بها الأشقاء، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، ورافعاً لدرجاتهم، بإذن الله.