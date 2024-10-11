السبت 12 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملة إغاثية عاجلة لدعم لبنان

«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملة إغاثية عاجلة لدعم لبنان
12 أكتوبر 2024 01:09

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ميقاتي: مستعدون لتعزيز دور الجيش في جنوب لبنان
الأمم المتحدة: المفاوضات السبيل الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة إغاثية عاجلة؛ بهدف تقديم العون والمساعدة للأشقاء في لبنان، وذلك ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي أطلقتها دولة الإمارات، لدعم الشعب اللبناني في الأوضاع الإنسانية الصعبة والظروف الراهنة الحرجة التي يمرون بها.
وتشمل الحملة توفير الأدوية والمستلزمات الصحية والطرود الغذائية وحليب الأطفال والبطانيات والملابس، إضافة إلى توفير الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوزيع المياه بالصهاريج، وغيرها.
وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة: «تطلق هيئة الأعمال الخيرية العالمية هذه الحملة تحت راية دولة الإمارات، راية الخير والعطاء والإنسانية، بهدف مساعدة أشقائنا في لبنان، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف التي ألمّت بهم، وتقديم مختلف أنواع المساعدة للأسر المتضررة، لاسيما فئة الأطفال وكبار السن والمرضى الذين انقطعت بهم السبل، وباتوا بأمسِّ الحاجة للعون».
ودعا المحسنين والمحسنات أصحاب الأيادي البيضاء لدعم هذه الحملة، سواء بالتبرعات النقدية أو العينية، كما دعا مؤسسات المجتمع المحلي للوقوف بجانب إخوتهم من خلال تقديم المواد الضرورية التي يمكن أن تخفف من تداعيات الأزمة التي يمر بها الأشقاء، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، ورافعاً لدرجاتهم، بإذن الله.

هيئة الأعمال الخيرية
حملة الإمارات معك يا لبنان
محمد بن زايد
لبنان
الإمارات ولبنان
أزمة لبنان
رئيس الدولة
الأزمة اللبنانية
الإمارات
آخر الأخبار
فلسطينيون بجوار أنقاض منازل مدمرة في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أوضاع كارثية في مستشفيات شمال غزة
12 أكتوبر 2024
انتهاكات الحوثي تسببت في زيادة معاناة المدنيين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن.. «الحوثي» يسخر الشركات الوطنية لتمويل أنشطته المسلحة
12 أكتوبر 2024
أوباما متحدثاً لدعم كامالا هاريس في بنسلفانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوباما يحشد الأصوات لدعم هاريس
12 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مستعدون لتعزيز دور الجيش في جنوب لبنان
12 أكتوبر 2024
جنود إسرائيليون في مركبة عسكرية بمدينة طولكرم
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في نابلس وطولكرم
12 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©