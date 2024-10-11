عمر الدرعي: الإمارات فاعل أساسي في العمل الإنساني

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإغاثة الأشقاء في لبنان، عبر حملة «الإمارات معك يا لبنان»، والتي تعد امتداداً لسيرة ومسيرة مستدامة أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتصبح الإمارات فاعلاً أساسياً في العمل الإنساني، وفي طليعة الدول على مستوى العالم، وذلك بمد يد العون لكل الإنسانية دون تمييز.

وقال الدرعي: «إن الإمارات تقف إلى جانب جميع الأشقاء العرب في السراء والضراء، تأكيداً على قيمها الإنسانية النبيلة، وكانت دائماً منذ تأسيسها يداً حانية، تشعر بالمسؤولية وتحمل على عاتقها التخفيف من أعباء المتضررين والمنكوبين، وأكد أن دولة الإمارات تتصدر منذ سنوات قائمة أكبر المانحين في مجال المساعدات الإنسانية».

وأضاف: «الحملة الإنسانية لإغاثة الأشقاء المتضررين التي أطلقتها الدولة تحت وسم: (الإمارات معك يا لبنان)، تتجلى فيها قيم التكافل والأخوة الإنسانية، كما تؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه على دعم الأشقاء في لبنان إزاء ما يواجهونه من تحديات إنسانية وظروف صعبة، وحث شعب دولة الإمارات على مساعدتهم من أجل مواجهة تلك التحديات».

وختم الدرعي: «حرصت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على المشاركة في الحملة الإنسانية، وخصصت جزءاً من خطبة الجمعة لهذه الغاية الشريفة، ودعت المجتمع من خلالها للمشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل، والمسارعة في التبرع للأشقاء، مصداقاً لقول الله، عز وجل، (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)».