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«خطبة الجمعة» تدعو للمشاركة في حملة «الإمارات معك يا لبنان»

«خطبة الجمعة» تدعو للمشاركة في حملة «الإمارات معك يا لبنان»
12 أكتوبر 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت خطبة الجمعة، جموع المصلين للمشاركة في حملة: «الإمارات معك يا لبنان»، التي أطلقتها الإمارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم الدعم الإنساني للشعب اللبناني الشقيق، وتوفير المواد الإغاثية لهم؛ لتخفيف معاناتهم.
 وجاء في الخطبة: فبادروا أيها المحسنون الأوفياء إلى الإسهام فيها، فإن إغاثة الناس في الملمات؛ سبيل إلى رفعة الدرجات، ودفع البليات، وهي من أعظم المنجيات، التي ذكرها الله تعالى فقال: (أو إطعام في يوم ‌ذي ‌مسغبة).
وأكدت الخطبة أنه في وقت الشدائد والصعوبات، تتجلى مواقف الأوفياء، وأن دولة الإمارات، تمد الجميع بعطائها، لا تنقطع سحائب إحسانها، ولا يتوقف معين رفدها، ماضية في نهجها، سائرة على دربها، لا يضرها المخذلون، ولا يوقف مساعيها المشككون، تستجيب بقلبها لصرخات المتألمين، واستغاثات المتضررين، يقودها إرث مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويدفعها ضميرها الإنساني إلى مداواة المرضى، وإطعام الجوعى، ومواساة المحتاجين، متمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الناس إلى الله ‌أنفعهم ‌للناس»، وأنه ومن هذا المنطلق جاءت حملة: «الإمارات معك يا لبنان».

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