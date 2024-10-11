اليوم.. بدء تجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية لمصلحة الشعب اللبناني

هالة الخياط (أبوظبي)

تبدأ صباح اليوم جهود تجميع وتعبئة حِزم الإغاثة الإنسانية لمصلحة الشعب اللبناني في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة مجموعة كبيرة من المتطوعين من مختلف الجنسيات والجاليات في الدولة.

فيما تشهد العاصمة أبوظبي غداً الأحد، انطلاق حملة تجميع المساعدات، من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً بمحطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأعلن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية أن تجميع وتعبئة حزم الإغاثة يأتي في إطار حملة «الإمارات معك يا لبنان»، التي أطلقتها الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم لبنان وشعبه الشقيق.

وبدأت الحملة منذ يوم الثلاثاء الماضي باستقبال المساعدات النقدية عبر الحسابات البنكية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومن خلال الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية التابعة للهيئة والجمعيات الرسمية بالدولة.

فيما بدأ استقبال المساعدات العينية، من خلال إيداع المساعدات في مخازن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة مصفح بأبوظبي، والمخازن الأخرى في مدينة دبي الإنسانية، إضافة إلى مكاتب الهيئة في جميع مناطق الدولة.

ودعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المتطوعين إلى التسجيل في حملة تجميع الطرود الغذائية التي ستنطلق صباح يوم الأحد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: https://www.emiratesrc.ae وناشدت الهيئة جميع أفراد المجتمع للتبرع للحملة عبر الحسابات البنكية التابعة لها، في دعوة ليكون الجميع يداً واحدة في دعم الأشقاء اللبنانيين، بما يعكس قيم التآخي والإنسانية المتأصلة بمجتمع دولة الإمارات.

وأكدت الهيئة عبر منصاتها الرقمية أن «حملة الإمارات معك يا لبنان» هي وقفة إنسانية مع الشعب اللبناني، ودعم المجتمع الإماراتي يجلب الأمل للأسر المحتاجة في لبنان.

وتترجم حملة «الإمارات معك يا لبنان» النهج الراسخ والاهتمام البالغ لقيادة دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستجابة العاجلة لمثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات الملحة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حملة «الإمارات معك يا لبنان» الإغاثية التي أطلقتها الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم لبنان وشعبه الشقيق.

وتُعبِّر حملة «الإمارات معك يا لبنان» عن جوهر المجتمع الإماراتي المتنوع وهويته الإنسانية الخالدة في التعاضد والتضافر لإغاثة الملهوفين، ومساعدة المحتاجين، والجرحى والمصابين.

وتحرص دولة الإمارات على تقديم كل ما يمكن من عون إنساني، لتخفيف وطأة المعاناة، وتلبية الاحتياجات العاجلة، وبخاصة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.

ويستفيد من المساعدات العاجلة التي تقدمها المؤسسة 250 ألف شخص في لبنان، ويتم توزيعها على المستحقين، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ومنذ 4 أكتوبر الجاري، تم تسيير طائرات إغاثية إلى لبنان لدعم الأشقاء اللبنانيين، بالتعاون مع عدد من الشركاء كمنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، شملت 375 طناً من المساعدات الطبية والغذائية، ومواد الإيواء التي وصلت إلى لبنان.

وتعكس هذه الإمدادات الجهود المتفانية التي تقوم بها دولة الإمارات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، في سبيل تقديم الدعم الإغاثي العاجل للأشقاء في لبنان للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والصحية الحرجة.



25 موقعاً لتلقي التبرعات العينية

وحددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 25 موقعاً في مختلف مناطق الدولة لتلقي التبرعات العينية، والمتمثلة في أبوظبي كرفان المارينا مول بجانب سنتربوينت القديمة، مركز الهلال بجانب كارفور مقابل شارع المطار، مقابل جمعية بني ياس، اللولو بني ياس، اللولو الشوامخ، الشهامة بجانب جمعية الشهامة، الطاقة بجانب مركز خدمة المتعاملين إدارة الماء والكهرباء، مدينة خليفة خلف سوق خليفة.

وفي العين، سيكون تسلم العينات في مستودعات المرخانية.

وفي الظفرة، يمكن تسلم المساعدات العينية في كل من مكتب مدينة زايد، مكتب الظنة، مكتب السلع، مركز الظفرة الرئيسي، مكتب دلما، مكتب المرفأ، ومكتب ليوا.

وفي إمارة أم القيوين يتم تسليم العينات في كل من مركز الهلال الأحمر بأم القيوين، كارفور، مول أم القيوين، السيتي مول، السفير، وسوبر ماركت الزينة.

وفي رأس الخيمة، يتم تسلم المساعدات في مقر المركز، كرفان الشعم في مستشفى الشعم القديم، كرفان المعيريض بالقرب من مصلى العيد.