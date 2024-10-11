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الإمارات تواصل جهودها الإغاثية لدعم النازحين في غزة

دعم الإمارات ساهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
12 أكتوبر 2024 01:09

غزة (الاتحاد)

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ونفذ متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» حملة توزيع أسرة حضانة على الأطفال حديثي الولادة، لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والوقوف بجانبهم وتقديم ما يلزم لهم، في خطوة إنسانية تعكس التزام الدولة المستمر تجاه العائلات الفلسطينية في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها سكان القطاع.
وتسخر الإمارات كل الإمكانات دعماً للأطفال في غزة، حيث توجهت فرق «الفارس الشهم 3» التطوعية إلى مراكز إيواء النازحين لتقديم أسرة الحضانة والحليب والمستلزمات الأساسية للأطفال، في مبادرة تلامس واقع الغزيين، وتُلبي احتياجات الأطفال الأساسية في ظل عدم توفرها.
ومن منطلق حرص دولة الإمارات على تلبية الاحتياجات الأساسية كافة، نفذ متطوعو «الفارس الشهم 3» العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية دعماً لكل الفئات المتضررة في قطاع غزة، منها مبادرات لتقديم المساعدات الغذائية المتنوعة ومساعدات للأطفال والنساء، ونفذوا مبادرات لتوفير مستلزمات الإيواء الأساسية، بالإضافة للاهتمام البالغ بتوفير المياه الصالحة للشرب حيث سخروا كل الإمكانات لتسهيل حصول العوائل النازحة على المياه .
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات منذ أن أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» تعمل على تلمس احتياجات النازحين وتقديم الدعم لهم يومياً وذلك للتخفيف من معاناة النازحين في القطاع، وتواصل عملياتها الإغاثية ومبادراتها الإنسانية لمساندة النازحين ورسم البسمة على شفاههم، من خلال توفير كل احتياجاتهم الأساسية الغذائية والصحية والبيئية، في خطوة تعكس التزام الإمارات الراسخ بتقديم الدعم السخي للشعب الفلسطيني الشقيق.

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