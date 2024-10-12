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بدء تجميع الحزم الإغاثية بدبي للشعب اللبناني

بدء تجميع الحزم الإغاثية بدبي للشعب اللبناني
12 أكتوبر 2024 10:31

سامي عبدالرؤوف( دبي) 

بدأ صباح اليوم  تجميع وتعبئة حِزم الإغاثة الإنسانية لمصلحة الشعب اللبناني في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة مجموعة كبيرة من المتطوعين من مختلف الجنسيات والجاليات في الدولة. 
 وتتولى مؤسسة دبي العطاء إدارة وتنظيم تجميع المساعدات الإغاثية بمشاركة عدد من المتطوعين من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال في دبي، تحقيقاً لأهداف الحملة الرامية إلى التضامن الإنساني والتآزر الأخوي مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الحالية الصعبة والاحتياجات الإنسانية الملحة والمعطيات الراهنة.

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ويشارك في الحملة أفراد المجتمع، والمؤسسات، والهيئات الحكومية والخاصة، وتعكس إرادة الدولة وعزمها على تسخير الإمكانات كافة، وتقديم كل ما يلزم لدعم الأشقاء اللبنانيين، ومساعدتهم والوقوف معهم في مواجهة التحديات الراهنة والصعوبات الحالية.
ويأتي تجميع وتعبئة حزم الإغاثة يأتي في إطار حملة «الإمارات معك يا لبنان»، التي أطلقتها الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم لبنان وشعبه الشقيق. 
وتترجم حملة «الإمارات معك يا لبنان» النهج الراسخ والاهتمام البالغ لقيادة دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستجابة العاجلة لمثل هذه الظروف الإنسانية والاحتياجات الملحة. 
وتُعبِّر حملة «الإمارات معك يا لبنان» عن جوهر المجتمع الإماراتي المتنوع وهويته الإنسانية الخالدة في التعاضد والتضافر لإغاثة الملهوفين، ومساعدة المحتاجين، والجرحى والمصابين.

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