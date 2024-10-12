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«الفلك الدولي»: مذنب نادر يشاهد بالعين المجردة بعد غروب الشمس

«الفلك الدولي»: مذنب نادر يشاهد بالعين المجردة بعد غروب الشمس
12 أكتوبر 2024 14:35

تشهد السماء هذه الفترة ظهور مذنبين استثنائيين، الأول «تسوشينشان-أطلس» الذي أصبح لامعا ويمكن رؤيته بالعين المجردة، بعد غروب الشمس في جهة الغرب، أما الثاني فهو «أطلس» وتم اكتشافه يوم 27 سبتمبر الماضي من قبل أحد مراصد شبكة أطلس الواقع في ولاية هاواي في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن المذنب الأول «تسوشينشان-أطلس» اكتشف يوم 9 يناير 2023 من قبل مرصد فلكي في الصين وبشكل مستقل بعد ذلك من قبل أحد مراصد شبكة أطلس الواقع في جنوب أفريقيا، حيث تشير الحسابات الأولية إلى أنه يدور حول الشمس مرة واحدة كل 80 ألف سنة، إلا أن الحسابات الأحدث بينت أنه يحتاج إلى ملايين السنين، ليكمل دورة واحدة حول الشمس، ما يجعل زيارته هذه هي الأولى للبشرية.

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وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن المذنب الثاني «أطلس» سيصل لمعانه في نهاية هذا الشهر إلى القدر سالب 8 وهي درجة من اللمعان كبيرة للغاية لم يصله مذنب من فترة طويلة، ما يجعله مرئياً بالعين المجردة في وضح النهار.

وأوضح أن هذا المذنب سيصل إلى أقرب مسافة من الشمس يوم 28 أكتوبر، وسيقع حينها على مسافة 1.2 مليون من مركز الشمس، مشيراً إلى أن درجة لمعان المذنب الحالية وصلت إلى (12)، أي أنه لا يشاهد إلا بواسطة تلسكوب، ومن مكان مظلم، ويظهر حالياً في جهة الشرق قبل شروق الشمس.

مركز الفلك الدولي
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