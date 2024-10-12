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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده
12 أكتوبر 2024 15:17

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
 كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي مانويل أوسا نسيه نسيغا، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
غينيا الاستوائية
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