السبت 12 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد": توقعات بسقوط أمطار غداً

أبوظبي
12 أكتوبر 2024 17:52

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند الساعة 20:34، والجزر الأول عند الساعة 14:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:37.
وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والمد الثاني عند الساعة 07:05، والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 00:11.

أخبار ذات صلة
احتمال تكون سحب ركامية قد تصحبها أمطار غدا
أمطار على مناطق متفرقة من الدولة
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: هيئة الهلال الأحمر تضاعف الجهود دعماً للأشقاء اللبنانيين
علوم الدار
حمدان بن زايد: هيئة الهلال الأحمر تضاعف الجهود دعماً للأشقاء اللبنانيين
اليوم 20:05
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 200 طن من المواد الإغاثية في «إكسبو دبي»
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 200 طن من المواد الإغاثية في «إكسبو دبي»
اليوم 19:35
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي
علوم الدار
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي
اليوم 21:09
«أكاديمية M.O.D» تتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
«أكاديمية M.O.D» تتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 21:02
الشرطة الكينية تتصدى للاشتباكات المحلية
الأخبار العالمية
قتلى في كينيا جراء اشتباكات
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©