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تجهيز 200 طن من المواد الإغاثية ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»

تجهيز 200 طن من المواد الإغاثية ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»
12 أكتوبر 2024 21:43

انطلقت اليوم حملة «الإمارات معك يا لبنان» المجتمعية، وتم تجهيز 200 طن من المواد الإغاثية، بمشاركة أكثر من 4000 متطوع أعدوا 10000حزمة إغاثية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء اللبنانيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها لبنان.

وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية في هذا الصدد: «تجسيداً لمبادئ الدولة الإنسانية السامية والقيم الأخوية النبيلة الداعية إلى التكافل والتعاون والتآزر والتضامن، نمد يد العون والمساعدة والإغاثة لكافة المتضررين والمتأثرين إزاء الحروب والصراعات. ومن هنا، كانت الاستجابة العاجلة من قبل قيادتنا الرشيدة للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها لبنان وتلبية الاحتياجات المُلحة».

وأضاف «تؤكد حملة (الإمارات معك يا لبنان)، تضامن شعب دولة الإمارات بكافة مكوناته مع الشعب اللبناني الشقيق، والعمل المتواصل على إغاثة ومساعدة المحتاجين والجرحى والمصابين وستحمل هذه الحملة الوطنية رسالة أمل وتضامن إلى الأشقاء في لبنان».
وأشار الشامسي إلى الاستجابة السريعة لدولة الإمارات منذ اليوم الأول للأزمة في لبنان، إذ وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 100 مليون دولار أميركي إلى الشعب اللبناني، كما أمر سموه بتقديم حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 30 مليون دولار أميركي إلى النازحين من الشعب اللبناني في الجمهورية العربية السورية.

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وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية «في إطار دعم دولة الإمارات للشعب اللبناني ومساعدته في مواجهة الظروف الإنسانية، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات عاجلة عن طريق مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، ليستفيد منها 250 ألف شخص في لبنان».

وأضاف الشامسي: «منذ الرابع من أكتوبر، تمّ تسيير 9 طائرات، بالتعاون مع عدد من شركائنا الدوليين، مثل: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، نقلت 375 طناً من المساعدات والإمدادات الغذائية والإغاثية ومعدات الإيواء التي تشتد الحاجة إليها. وفي الأيام المقبلة، ستغادر رحلات إنسانية منتظمة إلى بيروت. تؤكد هذه المبادرات أنّ دولة الإمارات في طليعة دول العالم في غوث الأشقاء اللبنانيين، ومؤازرتها لهم في هذه الأزمة امتداداً لدعم تاريخي متواصل».

وانطلقت الحملة، اليوم السبت، 12 أكتوبر 2024 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وستقام غداً الأحد من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً في محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي تحت إشراف الهلال الأحمر الإماراتي، على أن يتم تنظيمها في بقية إمارات الدولة لاحقاً.

المصدر: وام
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