منصور بن محمد يزور حملة «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في إكسبو دبي

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم، حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في مدينة إكسبو دبي التي انطلقت بهدف جمع التبرعات الإغاثية للأشقاء اللبنانيين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال زيارته لمركز تجميع المساعدات الإغاثية بمركز المعارض في مدينة إكسبو دبي، ضمن الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان» التي تستمر حتى يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري، على الجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون والقائمون على الحملة والذين يبلغ عددهم أكثر من 4 آلاف متطوع، والذين تمكنوا من تعبئة أكثر من عشرة آلاف حزمة إغاثة إنسانية عاجلة للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات الضرورية والمُلحة جراء الأزمة الحالية.

وأكد سموه، خلال الزيارة، على أن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، تأتي ضمن الأعمال الخيرية المتعددة التي تقدمها دولة الإمارات لمختلف الشعوب المحتاجة والمجتمعات المتأثرة جراء الأزمات، تجسيداً للمبادئ الأخوية النبيلة التي تحرص عليها دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالغ نحو مساعدة الشعوب التي تواجه تحديات صعبة، وإعانة المنكوبين في شتى مناطق العالم.

وأضاف سموه أن الحملة تأتي في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لدعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، بما يعكس التزام الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي عموماً.



يذكر أن مؤسسة دبي العطاء تتولى إدارة وتنظيم تجميع المساعدات الإغاثية بمشاركة عدد من المتطوعين من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال في إمارة دبي، تحقيقاً لأهداف الحملة الرامية إلى التضامن الإنساني والتآزر الأخوي مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الحالية الصعبة والاحتياجات الإنسانية المُلحة والمعطيات الراهنة.

تبدأ أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً وتنطلق الحملة غداً الأحد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً في محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (المبنى1)، فيما تنطلق يوم السبت الموافق 19 أكتوبر في مركز إكسبو الشارقة.