«بلدية عجمان» تختتم مشاركتها بمؤتمر العمل البلدي الخليجي في الرياض

عجمان (وام)

اختتمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي، والذي استضافته المملكة العربية السعودية، بتنظيم وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة أيام، بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين والمختصين المعنيين بالمجالات الحيوية في العمل البلدي.

وترأس عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة الوفد المشارك في المؤتمر، مؤكداً أن الدائرة حرصت على المشاركة في مؤتمر هام لتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة أحدث المستجدات وأبرز التحديات المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي والطموحات المأمولة في هذا الشأن، واستعراض أبرز التجارب الناجحة، وتقديم الحلول المبتكرة في التخطيط والتصميم العمراني وأثره في تحسين جودة الحياة.

وقال إن الدائرة تحرص على مد جسور التعاون البناء مع الجهات والمؤسسات كافة في دول المجلس، حيث استطاعت تقديم العديد من الإنجازات لرفعة الإمارة وخدمة المواطن، وإعلاء البنيان وضمان الاستدامة الشاملة والمتكاملة، وما زالت تتطلع لتحقيق الأفضل، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال تبني حلول وتقنيات مستدامة وتبادل الخبرات والمعارف لتطوير العمل البلدي، وتحقيق التكامل بين الجهات المسؤولة.

حلقة نقاش

شارك الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، في حلقة نقاش تحت عنوان «جودة الحياة والمعايير الحضرية»، ضمن جلسات المؤتمر، مستعرضاً جهود الدائرة، وأبرز المبادرات التطويرية لتعزيز رفاهية المجتمع، وأثر مشاريع البنية التحتية، ودورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجودة الحياة.

وقدمت الكفاءات المؤهلة في دائرة البلدية بعجمان مجموعة من أوراق البحث والدراسات في الوظائف المستقبلية في العمل البلدي، وأبرز التجارب الواقعية الناجحة في مجال الاستدامة ونظم المعلومات.