7260 لوحة معنونة جديدة في العين

إيهاب الرفاعي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين، تصنيع وتركيب 7260 لوحة، ضمن مشروعها، لصيانة واستكمال نظام ولوحات العنونة لمدينة العين، منها 4560 لوحة تم تركيبها للشوارع الداخلية للمناطق داخل وخارج مدينة العين، فيما بلغ عدد لوحات ترقيم المباني 2288 لوحة، وبلغ عدد لوحات الشوارع الرئيسية 420 لوحة.

ويساعد مشروع العنونة أفراد المجتمع، والأعمال التجارية، وزوار المدينة، في سهولة الوصول إلى أي وجهة بكفاءة وفعالية، من خلال ترقيم المباني وتسمية الشوارع، في المناطق داخل وخارج مدينة العين، وذلك بأرقام للمباني والمنشآت، وأسماء للشوارع، ليكون العنوان للمبنى متفرداً ولا يتكرر مطلقاً بأي منطقة أخرى من مناطق العين.

ويهدف مشروع العنونة إلى توفير عنوان متفرد لكل مبنى، يتكون من ترقيم مبسط ومُسمى للشارع الذي يطل عليه، كما يهدف المشروع إلى توفير قاعدة بيانات لمخرجات نظام مشروع العنونة، على أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) وتغذية المنصة المركزية للعنونة لإمارة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل بهذه البيانات وتحديثها بصورة مستدامة.

ويجمع نظام العنونة بإمارة أبوظبي، ما بين أحدث التقنيات المستخدمة في العنونة، والإرشاد المكاني، وتوفير أسماء تعكس الثقافة والتراث المحلي، وتخليد أسماء شخصيات كانت وما زالت لها أدوار بارزة في نهضة المنطقة، كما تُعزِز هذه التجربة الفريدة الهوية الوطنية وتربط الجيل الحاضر بالتاريخ العريق لدولة الإمارات.

وبينت البلدية أنه تمَّت تسمية 495 شارعاً جديداً واستبدال 1.005 أسماء شوارع بأسماء معتمدة، كما تمَّ تنفيذ لوحات بأسماء عدد من شهداء الوطن وأعيان المناطق. خلال المشروع الحالي نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد لإمارة أبوظبي، وهو نظام رائد يقوم على استخدام التقنيات الذكية، مثل نظام المعلومات الجغرافية وخدمة رموز الاستجابة السريعة (QR)، لتوفير بنية تحتية ذكية تسهل عملية الوصول والتنقل الفعال إلى مختلف الوجهات في الإمارة، ويخدم نظام العنونة الجديد الخدمات الطارئة المستعجلة للدفاع المدني، وخدمات الإسعاف من قِبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والخدمات الطبية المقدمة من الشرطة مثل الإنقاذ والإسعاف وخلافه، كما سيسهم النظام بدوره في تقليل وقت الاستجابة لتقديم الخدمات من خلال عناصر عنوان المبنى المكتملة، علاوة على تخفيض الانبعاث الكربوني للمركبات من خلال تقصير زمن الرحلات.

وتشرف إدارة التخطيط الحضري بقطاع تخطيط المدن والمساحة ببلدية مدينة على تنفيذ المشروع، حيث تم إنشاء طبقة بنظم المعلومات الجغرافية لتحديث قاعدة البيانات المركزية للعنونة بالإمارة، تضم كل البيانات الدقيقة والتفصيلية لترقيم المباني ولوحات أسماء الشوارع الرئيسة والشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء، بالإضافة إلى لوحات أسماء المناطق، وذلك بحسب حدود المناطق المعتمدة، وبحسب الأسماء المعتمدة من الجهات العليا بالإمارة، بالإضافة إلى تصنيع وتركيب كل هذه اللوحات على أرض الواقع.

كما يقوم قسم العنونة والأسماء الجغرافية بالبلدية بتقديم الدعم الفني لكل المشاريع التطويرية بمدينة العين، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات العليا بدائرة البلديات والنقل، لاعتماد أسماء الشوارع داخل هذه المشاريع، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ لوحات هذه الأسماء على أرض الواقع، كما يتم حالياً في مشروعي البنية التحتية في منطقة النود وحي الليم بمنطقة الفوعة، ومشروع البنية التحتية والمرافق لـ 306 فيلا سكنية في منطقة الساد.

وتُوفّر منظومة العنونة الموحدة على مستوى إمارة أبوظبي، حزمة متكاملة من المميزات والبيانات ضمن أهم البرامج وأنظمة الملاحة العالمية والمحلية والتطبيقات الذكية التي تخدم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والسياحية والثقافية، إلى جانب إرساء أسس لبنية تحتية حديثة تعتمد على استخدام تقنيات متقدمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية التي تهدف إلى تسهيل أعمال القطاعات الحيوية.