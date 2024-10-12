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علوم الدار

3 جوائز لـ«شرطة أبوظبي» ضمن «الموارد البشرية» بدول التعاون

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
13 أكتوبر 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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حصد قطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 3 جوائز ريادية متميزة، ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 بمجال تمكين الشباب في القطاعين العام والحكومي، وذلك في حفلها الذي أقيم في أبوظبي، وتضمنت الفوز بجائزة «أفضل مبادرة سعادة، وجائزة القائد العام في الموارد البشرية الحكومية، وجائزة الموارد البشرية الرقمية في تطوير بيئة العمل والابتكار في مجال الموارد البشرية».
وهنأ اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، جميع العاملين في القطاع بالفوز بجائزة مؤسسة العام لأفضل مبادرة سعادة، وجائزة الموارد البشرية الرقمية، كما هنأ المقدم خليفة سعيد الحميري، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية فوزه بجائزة قائد العام في الموارد البشرية بالقطاع الحكومي.
وثمّن دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة وتوجهاتها، التي قادت شرطة أبوظبي لتحقيق هذا النجاح المتميز ومؤكداً استمرار الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في مسيرة التميز، محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة مسيرة الريادة لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق وآمن وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً يمتلك القدرة على المنافسة، وقدم التهاني للقيادة الشرطية على هذا النجاح المتميز، والذي تحقق بتعاون الجميع، مؤكداً اعتزازه بجهود المنتسبين والقطاعات الشرطية، والتي ضاعفت الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الريادي.
وتهدف جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي التي تقام سنوياً إلى تكريم الأفراد والمؤسسات والمبادرات المبتكرة التي تحقق أداءً متميزاً، وتسهم بشكل إيجابي في الارتقاء بمشهد الخدمات الحكومية وتنمية الموارد البشرية، وتمكين الشباب.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الموارد البشرية
مجلس التعاون الخليجي
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