تتويج الفائزين في مزاينة «نخبة ليوا للتمور»

الظفرة (وام)

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور الفائزين في مزاينة «نخبة ليوا للتمور»، ومسابقة «تغليف التمور من دون إضافات»، ضمن فعاليات اليوم الأول للمهرجان بدورته الثالثة التي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتختتم 20 أكتوبر الحالي.

وتوج عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للتراث، مساء أمس الأول، الفائزين بمزاينة نخبة ليوا للتمور، وجاء في المركز الأول خليفة سهيل علي ربيع المزروعي، وفي المركز الثاني ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر، وفي المركز الثالث فارس عيسى فارس المزروعي، وحل في المرتبة الرابعة سعيد حموده خميس العرياني، وجاء خامساً سلطان سعيد محمد سلطان العرياني.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بمزاينة نخبة ليوا بقيمة إجمالية بلغت 630 ألف درهم، يحصل منها الفائز الأول على 150 ألف درهم، والثاني على 125 ألفاً، والثالث على 100 ألف درهم.

وفي مسابقة تغليف التمور من دون إضافات، حلت في المركز الأول «نوادر حمران للتمور»، وفي المركز الثاني «وادي بينونة لتجارة التمور»، وفي الثالث «واحة النخبة»، وفي المركز الرابع «خرايف للتمور»، وفي المركز الخامس «وادي الدرب للتمور»، وتم تخصيص عشر جوائز للفائزين بالمسابقة بقيمة إجمالية تبلغ 215 ألف درهم، وتهدف مسابقة التغليف إلى تطوير وتثقيف المنتجين والمصنعين بأحدث وسائل التغليف.

وفي مزاد التمور لليوم الأول من المهرجان، كانت أغلى عملية بيع بقيمة 1200 درهم، فيما بلغ إجمالي مبيعات اليوم الأول للمزاد 16600 درهم، وبلغت كمية التمور المبيعة 4277 كيلوغراماً، بإجمالي 1296 صندوقاً.

28 متسابقاً

بلغ عدد المشاركين في مزاينة نخبة ليوا للتمور 28 متسابقاً، وفي «تغليف التمور من دون إضافات»، 30 متسابقاً، كما تسلم المهرجان أمس مشاركات مسابقة العسل السائل «الشوط المفتوح» بمشاركة 155 متسابقاً.

وتسلم المهرجان صباح أمس، مشاركات مسابقة مزاينة بومعان، ومسابقة عسل السمر «الشوط المحلي»، فيما يتواصل مزاد التمور اليومي في قرية التمور، إلى جانب فعاليات القرية العراقية، وعروض الفنون الشعبية، وغيرها من الفعاليات.