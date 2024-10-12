الأحد 13 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تتويج الفائزين في مزاينة «نخبة ليوا للتمور»

خلال تتويج الفائزين في المزاينة (وام)
13 أكتوبر 2024 01:16

الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
«الاتحاد النسائي» يطلع وفد التحالف المصري للعمل الأهلي التنموي على مبادراته
أبوظبي تستضيف الدورة السادسة من «فرق الطوارئ الطبية» 5 نوفمبر

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور الفائزين في مزاينة «نخبة ليوا للتمور»، ومسابقة «تغليف التمور من دون إضافات»، ضمن فعاليات اليوم الأول للمهرجان بدورته الثالثة التي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتختتم 20 أكتوبر الحالي.
وتوج عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للتراث، مساء أمس الأول، الفائزين بمزاينة نخبة ليوا للتمور، وجاء في المركز الأول خليفة سهيل علي ربيع المزروعي، وفي المركز الثاني ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر، وفي المركز الثالث فارس عيسى فارس المزروعي، وحل في المرتبة الرابعة سعيد حموده خميس العرياني، وجاء خامساً سلطان سعيد محمد سلطان العرياني.
وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بمزاينة نخبة ليوا بقيمة إجمالية بلغت 630 ألف درهم، يحصل منها الفائز الأول على 150 ألف درهم، والثاني على 125 ألفاً، والثالث على 100 ألف درهم.
وفي مسابقة تغليف التمور من دون إضافات، حلت في المركز الأول «نوادر حمران للتمور»، وفي المركز الثاني «وادي بينونة لتجارة التمور»، وفي الثالث «واحة النخبة»، وفي المركز الرابع «خرايف للتمور»، وفي المركز الخامس «وادي الدرب للتمور»، وتم تخصيص عشر جوائز للفائزين بالمسابقة بقيمة إجمالية تبلغ 215 ألف درهم، وتهدف مسابقة التغليف إلى تطوير وتثقيف المنتجين والمصنعين بأحدث وسائل التغليف.
وفي مزاد التمور لليوم الأول من المهرجان، كانت أغلى عملية بيع بقيمة 1200 درهم، فيما بلغ إجمالي مبيعات اليوم الأول للمزاد 16600 درهم، وبلغت كمية التمور المبيعة 4277 كيلوغراماً، بإجمالي 1296 صندوقاً.
28 متسابقاً
بلغ عدد المشاركين في مزاينة نخبة ليوا للتمور 28 متسابقاً، وفي «تغليف التمور من دون إضافات»، 30 متسابقاً، كما تسلم المهرجان أمس مشاركات مسابقة العسل السائل «الشوط المفتوح» بمشاركة 155 متسابقاً.
وتسلم المهرجان صباح أمس، مشاركات مسابقة مزاينة بومعان، ومسابقة عسل السمر «الشوط المحلي»، فيما يتواصل مزاد التمور اليومي في قرية التمور، إلى جانب فعاليات القرية العراقية، وعروض الفنون الشعبية، وغيرها من الفعاليات.

مهرجان ومزاد ليوا للتمور
هيئة أبوظبي للتراث
أبوظبي
عبيد خلفان المزروعي
ليوا للتمور
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: هيئة الهلال الأحمر تضاعف الجهود دعماً للأشقاء اللبنانيين
علوم الدار
حمدان بن زايد: هيئة الهلال الأحمر تضاعف الجهود دعماً للأشقاء اللبنانيين
اليوم 20:05
منصور بن محمد يزور حملة «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في إكسبو دبي
علوم الدار
منصور بن محمد يزور حملة «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في إكسبو دبي
اليوم 22:16
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي
علوم الدار
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي
اليوم 21:09
الإمارات تدعو إلى اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية
13 أكتوبر 2024
دورية لمركبات تابعة لـ«يونيفيل» في مرجعيون جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الاعتداء على قوة حفظ السلام الأممية في لبنان
13 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©