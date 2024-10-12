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علوم الدار

COP28 «في قلب الحدث»

COP28 «في قلب الحدث»
13 أكتوبر 2024 01:16

أبوظبي (وام)

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أطلق «COP28» فيلماً وثائقياً جديداً يرصد خطوات التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم في ديسمبر الماضي خلال ختام المؤتمر الذي عقد في دبي. ويقدم الفيلم، الذي يحمل عنوان «في قلب الحدث»، تجربة حية تتيح للمشاهدين معايشة أبرز المحطات في مسار التوصل إلى مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً للمفاوضات المناخية منذ اتفاق باريس، ويستعرض قصة الجهود المكثفة التي تكللت بإنجاز إماراتي تاريخي شهد توافق الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على «اتفاق الإمارات» الذي وضع خريطة طريق طموحة وعملية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. ويمكن مشاهدة فيلم «في قلب الحدث»، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني «www.COP28.com».

الإمارات
COP28
دبي
اتفاق باريس
الأمم المتحدة
تغير المناخ
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