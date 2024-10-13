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علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الأرصاد
13 أكتوبر 2024 08:25

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
المركز الوطني للأرصاد
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