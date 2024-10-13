ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.