"آيروس 2024" يسلط الضوء على مكانة أبوظبي وجهة عالمية للبحث والابتكار

أكد البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية الدولي "آيروس 2024" الذي تنظمه الجامعة ويعقد في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، يؤكد على السمعة التي تتمتع بها جامعة خليفة على المستوى العالمي ومكانة الإمارة كوجهة عالمية للبحث والابتكار.

وقال بمناسبة انطلاق أعمال المؤتمر غدا في أبوظبي: "آيروس 2024" يستقطب ألمع العقول في العالم ويعزز التعاون الدولي، كما أنه فرصة لاستعراض مرافق الجامعة البحثية المتقدمة ومشاريعها الابتكارية وإسهاماتها في مجال الروبوتات، تأكيدا على التزامها بالتميز في البحث والتعليم".

وعن أجندة فعاليات "آيروس 2024" أوضح سعادته: "من المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 10 الآف مشارك، بما في ذلك الباحثين والمحترفين الصناعيين والطلبة من جميع أنحاء العالم، ويتيح الفرص للطلبة للتفاعل مع أحدث التطورات في مجال الروبوتات، كما توفر الجلسات والمسابقات المخصصة لهم منصة لعرض أعمالهم واكتساب المعرفة لاستشراف مستقبل الروبوتات والأنظمة الذكية، فـ"آيروس 2024" يشمل سلسلة من المحاضرات والجلسات التقنية والورش والمسابقات التي تركز على موضوع المؤتمر المتمثل بـ (الروبوتات من أجل التنمية المستدامة)".

وحول إنجازات الجامعة البحثية مع تنظيمها لهذا الحدث العالمي البارز، قال البروفيسور إبراهيم الحجري: "حققت جامعة خليفة إنجازات بحثية كبيرة، وتعد اليوم أكبر مساهم في الدولة بعدد براءات اختراع تزيد عن 300 وبأكثر من 700 ابتكار، كما نشرت أكثر من 8000 مقالًا علميًا وأكثر من 4500 ورقة بحثية في مؤتمرات عالمية، وتتصدر قائمة نشر البحوث العلمية في أعلى 5% من المجلات العلمية، محققة معدل 18.8 اقتباسًا للمنشور الواحد "وتعتبر من الأعلى عالميًا"، وهو ما يعكس التزام الجامعة بالبحوث والابتكار ويؤكد على مكانتها الريادية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضح أن "آيروس 2024" يشهد مشاركة دولية واسعة، حيث تعتبر النسخة الـ36 من المؤتمر الأكبر حتى الآن بأكثر من 4000 ورقة بحثية تمثل 60 دولة، تتصدرها الصين بـ 1029 ورقة، تليها الولايات المتحدة بـ 777 ورقة، وألمانيا بـ 302 ورقة، واليابان بـ 253 ورقة، كما تتشارك المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية بـ 173 ورقة لكل منهما، وتتصدر دولة الإمارات الدول العربية بـ 68 ورقة بحثية.

وأكد أن المؤتمر يوفر فرصة فريدة للتعاون الدولي، ما يمكن المشاركين من تبادل المعرفة والاطلاع على اتجاهات البحث الجديدة وبناء شراكات تعزز مستقبل الروبوتات والأنظمة الذكية، كما يعد فرصة ذهبية لاستقطاب ألمع العقول في مجال الروبوتات من أنحاء العالم كافة.

وعن أبرز المبادرات التي أطلقتها جامعة خليفة في مجال الروبوتات، قال، إنها تشمل تطوير مركبة جامعة خليفة ذاتية القيادة، التي تُعتبر أول مركبة بدون سائق في دولة الإمارات تتسع لـ 12 شخصًا وتنقل الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في أرجاء حرم الجامعة في ساس النخل، كما تمتلك الجامعة أحدث المرافق التي تشمل مختبرات الروبوتات المتخصصة والمجهزة بأحدث الأجهزة والبرامج، وتواصل التزامها بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال مبادرات تشمل الطاقة النظيفة وتكنولوجيات الوقود الأحفوري المتقدمة والمياه والبيئة.

وحول تقدم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في مؤشرات تصنيفات الجامعات العالمية، أكد أن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيفات الجامعات العالمية، وتم تصنيفها كأفضل جامعة في الدولة لسبع سنوات متتالية، وتحتل حاليا المرتبة 202 عالميًا في تصنيف "كيو إس" للجامعات العالمية وتعد الأعلى والأسرع نموًا على مستوى الجامعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن خطط الجامعة المستقبلية تشمل توسيع قدراتها البحثية وتعزيز التعاون الدولي ومواصلة استقطاب أفضل العقول في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ما سيعزز مكانتها في التصنيفات العالمية ويؤكد على موقعها الريادي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر البروفيسور الحجري، أن استضافة النسخة الـ36 من مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي في أبوظبي وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنجاز كبير لجامعة خليفة ولأبوظبي بشكل خاص ولدولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

