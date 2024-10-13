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علوم الدار

محمد بن راشد: الإمارات تستضيف "جيتكس جلوبال" أحد أكبر معارض التقنية والتكنولوجيا في العالم

محمد بن راشد
13 أكتوبر 2024 13:43

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن دولة الإمارات، تستضيف هذا الأسبوع، معرض جيتكس جلوبال أحد أكبر معارض التقنية والتكنولوجيا في العالم. بمشاركة أكثر من 180 ألف متخصص من أكثر من 180 دولة.

وأكد سموه أن معرض جيتكس جلوبال، أصبح، اليوم مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والأمن السيبراني وغيرها.

تقام فعاليات معرض جيتكس جلوبال خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

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وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": تستضيف دولة الإمارات هذا الأسبوع معرض جيتكس جلوبال.. أحد أكبر معارض التقنية والتكنولوجيا في العالم.. معرض جيتكس اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والأمن السيبراني وغيرها.. ويشارك فيها أكثر من 180 ألف متخصص من أكثر من 180 دولة. 
وأشار سموه: "تنمو التكنولوجيا بتسارع.. وتنمو معها دبي بنفس التسارع.. لأننا راهنّا منذ البداية على مواكبة الطفرات التقنية في العالم.. واليوم نستضيف العالم في دبي لتساهم معه في قيادة هذه التغييرات".

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جيتكس جلوبال
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
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