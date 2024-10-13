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علوم الدار

حمدان بن محمد يطلق "أولمبياد التطبيقات"

حمدان بن محمد
13 أكتوبر 2024 14:04

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق أولمبياد التطبيقات، بإشراف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وضمن مبادرة "طبّق في دبي".

وقال سموه في حسابه الرسمي بمنصة إكس:"مع الإنجازات التي تحققها دبي في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، نعلن عن إطلاق أولمبياد التطبيقات، بإشراف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وضمن مبادرة "طبّق في دبي".

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وأكد سموه:"نفتح المجال للرواد والمبتكرين من جميع دول العالم، ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي الملهمة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاقتصاد الرقمي
التطبيقات الرقمية
حمدان بن محمد
دبي
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