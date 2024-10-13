"ليوا للتمور" يواصل فعالياته ويتوج الفائزين في المزاينة

تتواصل فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وتختتم في 20 أكتوبر الجاري.

فقد شهد يوم أمس "السبت" إعلان نتائج مسابقة "مزاينة بومعان" التي بلغت كمية التمور المشاركة فيها 1300 كيلوجرام وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في المسابقة التي حصل على المركز الأول فيها "سلطان حمود سعيد سيف العرياني"، والمركز الثاني "راشد حمد مصبح فارس الشامسي"، و المركز الثالث "فاطمة سعيد محمد العرياني" والمركز الرابع "أحمد خميس حمودة خميس العرياني"، والمركز الخامس "خميس حمودة العرياني".

وخصصت اللجنة 10 جوائز للفائزين بمزاينة بومعان، بقيمة إجمالية 280 ألف درهم يحصل صاحب المركز الأول على 75 ألف درهم، والثاني على 50 ألفا، والثالث على 40 ألفا.

كان المهرجان قد تسلم أمس مشاركات مسابقة "عسل السمر" من 18 متسابقا فيما تسلم اليوم مشاركات مسابقتي الدباس، وعسل السدر "الشوط المحلي".

ويتواصل مزاد التمور اليومي في قرية التمور، إلى جانب فعاليات القرية العراقية، وعروض الفنون الشعبية، والحرف التراثية، وغيرها من الفعاليات والمسابقات التي يزخر بها المهرجان.

وتشهد فعاليات مهرجان ومزاد ليوا للتمور، متابعة واسعة من الجمهور، للبرامج والمسابقات التي تلبي اهتمامات الزوار والمهتمين بقطاع التمور والزراعة، إذ يتضمن 20 مسابقة خصصت لها 167 جائزة، منها 9 مسابقات للتمور، وخمس للعسل، ومسابقتان للتصوير، ومثلهما للرسم.