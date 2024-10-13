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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
13 أكتوبر 2024 17:45

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار. تكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:27 والمد الثاني عند الساعة 22:13، والجزر الأول عند الساعة 16:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:17.
في بحر عمان يكون الموج خفيفاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:12 والمد الثاني عند الساعة 07:36، والجزر الأول عند الساعة 13:27 والجزر الثاني عند الساعة 01:12.

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المصدر: وام
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