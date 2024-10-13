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%91 يؤكدون أهمية التوعية الرقمية في تعزيز أمن الطرق بأبوظبي

%91 يؤكدون أهمية التوعية الرقمية في تعزيز أمن الطرق بأبوظبي
14 أكتوبر 2024 01:32

أبوظبي (الاتحاد)
أكد استطلاع رأي أجرته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن التوعية المرورية الرقمية تسهم بدور ريادي في تعزيز أمن الطرق.
وأيد 91% من المشاركين في الاستطلاع الذي نُشر باللغتين العربية والإنجليزية، عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أهمية التوعية الرقمية التي تنشرها، في رفع مستوى الثقافة المرورية، وتعزيز أمن الطرق.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن الاستطلاع يأتي ضمن الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي بشأن أمن الطرق، وضمن الاهتمام بتعزيز التوعية المرورية بأساليب استباقية، مؤكداً الحرص على مواكبة التطورات في مجالات التوعية المرورية، لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور عبر توظيف التقنيات الحديثة واستخدام وسائل مبتكرة والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع، واستثمارها في تعزيز الوعي المروري بالقيادة الآمنة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، لتطبيق خطة إمارة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية. 
وأشار إلى أن نشر فيديوهات التوعية الرقمية المرورية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جزء من استراتيجية تعزيز السلامة المرورية في إمارة أبوظبي، بالتركيز على أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، لافتاً إلى استمرار الجهود في غرس الثقافة المرورية وأمن الطرف، وضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.

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وقال المقدم خليفة عبد الله العبيدلي، مدير مركز التواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام الأمني: إن اهتمام شرطة أبوظبي بإجراء استطلاعات الرأي يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير محتوى رسائلها اليومية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبما يتماشى مع أولويات المجتمع واهتماماته.
وأكد أن تفاعل الجمهور مع استطلاعات الرأي والاستماع لآرائهم واحتياجاتهم يسهم بشكل كبير في تحسين نوعية المحتوى الإعلامي، وتعزيز فعالية الرسائل الإعلامية وزيادة انتشارها، وغرس الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، لافتاً إلى اهتمام إدارة الإعلام الأمني بالتنويع في موضوعات التوعية الرقمية، ونشر محتوى إعلامي مؤثر يستهدف أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. ولفت إلى حرص إدارة الإعلام الأمني على الاستفادة من نتائج الاستطلاعات في إعادة توجيه «صناعة المحتوى الرقمي»، لحسابات وصفحات شرطة أبوظبي، على شبكات التواصل الاجتماعي، بما يعزز من فاعلية الرسائل الإعلامية، ويزيد من انتشارها وتأثيرها، وتفاعل الجمهور معها، وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير محتوى رسائلها اليومية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

شرطة أبوظبي
التوعية المرورية
الطرق
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