«الإمارات للخدمات الصحية» تناقش تقارير الأداء المالي والمؤسسي

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه الخامس لعام 2024، برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تمحورت حول متابعة مستويات الأداء المؤسسي، وتقييم سير العمل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتعزيز تنافسيته.

وأكّد الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المجلس مستمر في تبني السياسات وتحويل الابتكار إلى عمل مؤسسي يضمن مواصلة التميز والتطوير في تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة المرضى، مشدداً على دور المؤسسة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والعالمي.

من جهته، أشار الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن المؤسسة وضمن صميم استراتيجيتها تواصل الجهود المبذولة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الرعاية الصحية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071، مؤكداً أهمية تحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية في القطاع الصحي لضمان تعزيز كفاءة النظام الصحي، وتقديم خدمات شاملة لأفراد المجتمع، وبناء مستقبل صحي مستدام للأجيال المقبلة.