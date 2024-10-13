توسعة العيادات الخارجية التخصصية المتكاملة في «خليفة الطبية»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

افتتحت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة صحة التابعة لبيورهيلث، أمس، العيادات الخارجية التخصصية المتكاملة التي تم تحديثها مؤخراً، ضمن مشروع تحديث وتوسعة خدمات العيادات التي تضم عدداً من التخصصات الطبية تحت سقف واحد، وذلك من باب تقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى وتخفيف معاناتهم، وتوفيراً للوقت والجهد، وفق رؤيتها المستقبلية في تلبية احتياجات السكان من الخدمات الصحية.

ويشمل مشروع التحديث خمس عيادات تخصصية في الطابق الأرضي، بما في ذلك عيادة كبار الشخصيات، الأنف والأذن والحنجرة، والعظام والجراحة الترميمية وطب الأسرة والروماتيزم وأمراض الدم للكبار والأطفال، كل وحدة مخصصة لتقديم الرعاية الأفضل بناء على احتياج كل مريض.

وقالت الدكتورة منى الحمادي، المدير الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «تضم العيادات الخارجية التخصصية في مدينة الشيخ خليفة الطبية أيضاً خدمات متقدمة في مجالات الأشعة والصيدلة والمختبر، وجميعها متصلة بممر عام ومدعومة بمناطق انتظار واسعة ومريحة. ومع مساحة تبلغ حوالي 6500 متر مربع في الطابق الأرضي، تم تصميم العيادات لتقديم تجربة فعالة وممتعة لجميع الزوار».

وأضافت: «بدعم من فريق من المهنيين الصحيين ذوي المهارات العالية ومجهزة بأحدث الابتكارات الطبية، تلتزم العيادات التخصصات الخارجية بتقديم رعاية رحيمة وعالية الجودة للمجتمع».

وأشارت الدكتورة منى الحمادي إلى أن التحديث في العيادات الخارجية التخصصية في مدينة الشيخ خليفة الطبية أمر ضروري للحفاظ على مكانتنا كمقدم رعاية صحية رائد، وهي واحدة من أبرز المرافق الصحية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة، من خلال تحديث هذه المرافق الطبية، وتوسيع مناطق الخدمة، ودمج أحدث التقنيات، نضمن أن يستفيد كل من المرضى والموظفين من بيئة حديثة وفعالة.

وقالت: «نحن نعمل مع فريق طبي مؤهل وذي مهارات عالية، كما أن المدينة والعيادات مجهزة بأحدث التقنيات والابتكارات الطبية، ونهدف دائماً إلى تقديم رعاية مميزة تركز على احتياجات كل مريض، لضمان حصولهم على أفضل خدمة بسهولة ويسر».

ولفتت إلى أن التوسعة ومشروع التحديث تضمنا تطوير مبنى العيادات الخارجية وتوسعة الممرات المؤدية إليها، وتوفير أكبر قدر من المرونة والانسيابية، وتعزيزها بأحدث الأجهزة الطبية والحديثة في مجال الفحص والتشخيص والعلاج، حيث يستطيع المرضى إدارة رحلاتهم العلاجية بصورة أفضل، والتي تم رسمها بناء على تجارب واحتياجات المتعاملين، بالإضافة إلى استكمال الفحوص الطبية والإجراءات اللازمة خلال فترة زمنية ممكنة ضمن منظومة العيادات الشاملة.

وأكدت الدكتورة منى الحمادي، أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بأفضل مستويات الخدمة ومعايير الجودة، وتسهيل الوصول السلس لخدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالي، والتجاوب المباشر مع أهم ملاحظات العملاء واستبيان تجربة المريض، وتقديم حياة أفضل للمواطنين والمقيمين، عبر منظومة متكاملة من العيادات الصحية المتطورة والكوادر الطبية وأطقم التمريض عالية الكفاءة والحلول الذكية وتقنيات ومختبرات حديثة، ضمن مبانٍ تراعي المفاهيم الإنشائية كافة المعتمدة على المواصفات الطبية، وكذلك احتياجات أصحاب الهمم، لتلبية متطلبات الرعاية الطبية فائقة الجودة والاحتياجات المتزايدة للسكان.

وذكرت أن العيادات الخارجية تعمل من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً، والجمعة من الساعة 8 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والأحد من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً.